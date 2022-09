Dopo mesi di rumors, l’agghiacciante verità: la coppia vip gela tutti così

La coppia vip gela tutti così: l’agghiacciante verità dopo mesi di rumors

Quest’anno il gossip non dorme proprio mai. Prima la separazione improvvisa tra Ilary Blasi e Francesco Totti, poi Aurora Ramazzotti che è in dolce attesa e adesso un’altra grandissima indiscrezione.

Spunta la agghiacciante verità dopo mesi di silenzio e supposizioni. La coppia vip si espone in merito alle varie voci di corridoi.

Vediamo insieme di chi si tratta e cosa sta accadendo

Oggi parliamo della opinionista Wanda Nara e del calciatore Mauro Icardi. La loro storia d’amore inizia in modo complicato fino a quando non trovano la loro stabilità e pace.

Nel 2008, Wanda sposa l’attaccante argentino Maxi Lopez. Dal loro amore nascono tre figli e dopo cinque anni arriva il divorzio, mentre spunta la rivelazione shock.

Secondo alcune indiscrezioni, durante il loro matrimonio ci sono state varie infedeltà coniugali, infatti sono partite varie accusa durante le firme dei fogli della separazione.

Conclusa la storia d’amore, l’opinionista inizia una relazione proprio con Mauro Icardi. Ai tempi, il calciatore giocava in squadra con l’amico ed ex marito di Wanda, Maxi Lopez, nella Sampdoria.

Molti giocatori della nazionale argentina non prendono bene il comportamento di Mauro e tra questi troviamo anche Lionel Messi.

A Wanda e alla sua nuova fiamma non interessa niente e nel 2014 convolano a nozze. La famiglia si allarga e nascono Francesca e Isabella.

Icardi, poi, prende una grande decisione e decide di far diventare sua moglie manager. E proprio grazie a Wanda che il calciatore di sposta dall’Inter al Psg.

E’ a Parigi che iniziano le prime voci di crisi. Infatti, spunta una indiscrezione molto pesante: a quanto pare Mauro ha una presunta storia con la modella China Suarez.

Dopo mesi di crisi, ecco che la Nara svela tutta la agghiacciante verità!

E’ proprio l’opinionista ad esporsi in merito al suo matrimonio e lo fa attraverso il suo profilo Instagram.

Wanda scrive due righe su uno sfondo nero, quasi come se ci volesse trasmettere il suo stato d’animo, e spiega tutto: “E’ meglio che si sappia da me“.

“Mi risulta molto doloroso vivere questo momento. Ma data la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori, è preferibile lo si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettaglio su questa separazione” ecco che spunta la verità sulla coppia vip e Wanda continua: “Per favore vi chiedo di capire non solo per me ma anche per i nostri figli“.

La manager non cita mai suo marito, ma è evidente che stia parlando della loro relazione. Era già da qualche mese che giravano queste voci che venivano sempre smentite dalla coppia, mentre spunta il dettaglio impossibile. Si vede che la crisi non è stata superata e la coppia vip aveva una sola scelta: la separazione.

Salta fuori la verità agghiacciante di Wanda Nara, mentre Mauro Icardi ancora rimane nel silenzio. I fan della coppia sono sconvolti