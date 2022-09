GF Vip, la concorrente di Signorini messa all’angolo: gravi insinuazioni sul suo conto

La concorrente del GF Vip di Alfonso Signorini è stata messa in un angolo e non sono mancate gravi insinuazioni sul suo conto.

La concorrente del GF Vip 7 pensava di poter avere il suo momento d’oro durante il corso della diretta del reality show di successo su canale 5, ma purtroppo le cose non sono andate come sperava in quanto non solo è stata oscurata dalla sua compagna di viaggio ma sul suo conto sono state fatte anche pesanti insinuazioni che non hanno giovato né tra il pubblico del piccolo schermo né tra gli altri vipponi che ora vogliono vederci chiaro.

Di chi stiamo parlando? Di Antonella Fiordelisi che in puntata si è lamentata dell’atteggiamento di Pamela Prati che l’avrebbe oscurata mettendosi davanti a lei. La showgirl ha subito risposto affermando che non è colpa sua se è trasparente attirando la simpatia del web e degli opinionisti e la Fiordelisi è rimasta a bocca asciutta. In particolar modo subito dopo la diretta quando Luca Salatino ha iniziato ad avere sospetti sul suo conto.

Luca Salatino insinua il dubbio su Antonella Fiordalisi al GF Vip 7

Luca Salatino, che ha accolto la confessione di Elenoire Ferruzzi al GF Vip, ha sospettato che l’atteggiamento di Antonella Fiordelisi non sia stato del tutto corretto in quanto durante i giorni passati non ha mai manifestato un certo malcontento per quanto ha accaduto ma ha aspettato la messa in onda della diretta per poterne parlare e secondo lui ciò potrebbe essere dovuto soltanto ad una voglia di visibilità.

“Mi dispiace quando le persone magari non ti dicono niente durante la settimana e poi sbottano durante la puntata” ha esordito l’ex tronista di Uomini e Donne che non si sarebbe mai aspettato un atteggiamento del genere. “Io ti dico una cosa in faccia quando la sento…se poi devi farlo per farti vedere a me non piace” ha poi concluso rendendo chiara la sua posizione in merito a questo argomento.

Antonella Fiordelisi è con le spalle al muro al GF Vip e purtroppo il tutto non è andato come probabilmente avrebbe sperato, ma è ancora in tempo per far cambiare idea su di lei.