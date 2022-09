Incomprensioni, disagi, la confidenza in crescita, tutto questo è l’inizio dell’imperdibile GF Vip 7! Lo scontro tra i due personaggi è assurdo, ecco la verità.

C’era da aspettarselo, gli scontri sono all’ordine del giorno al GF Vip 7, nonostante sia iniziato appena lunedì. Il punto è che mettere in gioco delle personalità così forti, non può non avere come diretta conseguenza quella di sviluppi di tensioni e situazioni accese. Appunto, il confronto lo definiamo “velenoso” perché davvero sono state fatte affermazioni taglienti. Sarà stata davvero un’ incomprensione o no?

Come da copione, arrivano le prima baruffe. I due vip non hanno litigato perché non si piacciono, anzi la situazione si è ribaltata perché il loro primo impatto è stato da favola. Allora, perché tutto si è incrinato all’improvviso?

Analizziamo le parole dei diretti interessati e cos’è accaduto nello specifico.

Scontro di fuoco al GF Vip 7, brutto litigio!

La natura del litigio è davvero brutta, perché è un vero peccato arrivare così in fretta ai ferri corti e per un’incomprensione. Se già l’opinionista più agguerrita Sonia Bruganelli si è scontrata in studio, c’era da aspettarsi un altro retroscena del genere. Così, con l’augurio che si possano chiarire al più presto, ecco le dinamiche del botta e risposta.

Si tratta dei due big, Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, cos’è accaduto? In realtà, fin dalle prima battute hanno mostrato una certa complicità, data però da una nascente amicizia. Il punto è che Elenoire ha scrutato qualcosa di più, un certo interesse da parte di Salatino, il quale sbotta una volta scoperto questo dettaglio.

Tutto inizia alle 3,30 del mattino circa, questi inveisce contro la Ferruzzi per il semplice fatto che è impegnato con Soraya Allam Cerruti. Fuori ha una compagna che lo aspetta, non vorrebbe mai far sembrare di essere interessato ad altre persone!

Si sono avvicinati perché Luca ha trovato una spalla in lei, sia per conforto che per delle risate, in soli tre giorni. L’ex di U&D afferma così:

“Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello. Sono entrato da fidanzato, l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!”

Sarà semplicemente che Elenoire ha provato qualcosa di più oppure c’è stato davvero un fraintendimento? A risolvere ogni dubbio è una mezza confessione della gieffina, perché risponde così:

“Io sono fatta di carne e ossa, non sono fatta di mer…a. Stavo provando un’attrazione per te, per te è sempre stato un gioco? Bene, ok.”

E decide di seguire per la sua strada, voltandogli le spalle. Un litigio che poteva essere evitato o ci saranno nuovi risvolti? Restiamo aggiornati.