GF Vip 7, Sonia Bruganelli non ci sta più: volano stracci in studio!

Sonia Bruganelli è sempre più decisa a sconvolgere i piani del GF Vip 7: dice la sua, non le manda a dire! Ecco cos’è che l’ha fatta arrabbiare in prima serata.

Quest’anno il Grande Fratello Vip è partito in quarta, ma non avevamo alcun dubbio. Alfonso Signorini si è dimostrato già da quest’estate molto agguerrito e deciso ad ottenere un altro successo di share e il primato di longevità del reality. Quindi, ha sfoderato armi pesanti mettendo in gioco volti come quello di Sonia Bruganelli, ma proprio per questa decisione deve tenere conto delle conseguenze: se si arrabbia, guai al diretto interessato! Scoppia nervosismo in studio, incredibile la ragione.

Sonia Bruganelli ottiene per il secondo anno consecutivo il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip. Insieme a lei come compagna di avventure e disavventure c’è l’iconica e mitica Orietta Berti.

In questo clima di inizio e di novità c’è qualcosa che rende furiosa la Bruganelli. Nota per il suo carattere impulsivo, è una donna diretta che sa quello che vuole, e di certo se trova degli impicci durante la diretta non è quel tipo di persona che lo nasconde.

Proprio per questa situazione la tensione in studio aumenterà sempre di più. Quest’anno non c’è Adriana Volpe, ma l’evolversi degli eventi non sarà così diverso.

Sonia Bruganelli è furiosa in studio, ecco perché!

Gli spettatori hanno già imparato dall’esperienza dello scorso anno che Sonia Bruganelli non è un tipo che si fa mettere i piedi in testa, neanche dal conduttore! Infatti, è anche successo in diretta tv che lei ed Alfonso abbiano avuto un piccolo litigio a causa del fatto che lui l’ha interrotta dopo averle fatto una domanda! Così, il pubblico a casa reduce da questa esperienza, è ormai ben conscio che quanto accaduto sotto gli occhi di tutti al primo appuntamento l’abbia fatta innervosire al 100%.

Ebbene sì, la new entry Giulia Salemi è una mina vagante per il dominio dello studio del Grande Fratello Vip per l’opinionista “per eccellenza”, Sonia.

Nel primo appuntamento tutti erano molto eccitati anche per la presenza del pubblico che negli scorsi anni era mancata a causa della pandemia di coronavirus e le conseguenti restrizioni.

Così, nel pieno dell’entusiasmo Giulia, nuova nel ruolo, non ha rispettato le gerarchie secondo la Bruganelli, la ragione: l’ha interrotta davanti a tutti!

La confessione arriva a Casa Chi, durante un’intervista all’opinionista alla quale viene proprio chiesto cosa pensa della Salemi in questo ruolo. Rifacendosi alla situazione sopracitata afferma nel seguente modo:

“Quando mi ha interrotto l’avrei voluta vedere cascare lì davanti… la prima volta che parlo cavolo e arriva questa e ok! Stavo per andarmene ma poi era troppo presto. No, ma c’ha l’età di mia figlia!”

Diciamo che il gesto non è piaciuto proprio a Sonia, chissà se riaccadrà e come la gestiranno in futuro, se manterranno la diplomazia oppure vedremo scontri simili a quelli con la Volpe… restiamo aggiornati!