Elenoire Ferruzzi, la confessione gela Luca Salatino: nessuno l’avrebbe immaginato

Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip ha gelato Luca Salatino facendogli una confessione che nessuno avrebbe mai immaginato prima.

Elenoire Ferruzzi è nota al pubblico della rete per essere uno dei personaggi più irriverenti di sempre, ma durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia ha deciso di mostrare un lato diverso della sua personalità. Un lato molto più sensibile e vulnerabile permettendo ai telespettatori di conoscere la persona dietro il personaggio.

Nelle scorse ore, infatti, mentre parlava a tu per tu con Luca Salatino ha confidato di aver amato, e di essere stata amata, dal suo storico compagno e che proprio per il grosso amore che provava nei suoi confronti ha deciso che la scelta migliore che potesse prendere era quella di lasciarlo andare affinché potesse realizzare il suo obiettivo di vita.

La toccante confessione di Elenoire Ferruzzi ha spiazzato non solo il suo compagno di viaggio, che non si aspettava minimamente parole del genere da parte sua, ma anche i suoi fedeli sostenitori che non erano a conoscenza di questo triste retroscena che fa parte della sua vita passata.

Luca Salatino senza parole: la toccante confessione di Elenoire Ferruzzi al GF Vip

Elenoire Ferruzzi ha deciso di raccontarsi come non mai a Luca Salatino al Grande Fratello Vip, che sta facendo tremare la sua compagna Soraia Cerruti, rivelando di aver lasciato andare il suo storico compagno proprio perché lo amava più di qualsiasi altra cosa. Ecco per quale motivo.

“Lui voleva un figlio, lo voleva. Ma lui non me l’ha mai detto” ha raccontato la concorrente di Alfonso Signorini. “Io lo sapevo. Lo sentivo. E io per amore suo l’ho lasciato“ ha poi ammesso con estrema sincerità.

“Ma l’ho fatto per amore. Perché se io non glielo avessi permesso voleva dire che non lo amavo… E infatti poi lui si è messo con una donna e ha avuto una bambina” ha continuato con il tono di voce spezzato, in ricordo di quanto è accaduto. “Io sono contenta. Però, io me lo sono dovuto strappare dal cuore lui“ ha poi raccontato ad incredulo Luca Salatino, che tutto si sarebbe aspettato tranne che una confessione del genere.

“Sono stata malissimo per anni. Quando le persone le faccio entrare nel cuore è impossibile toglierle“ ha poi concluso.