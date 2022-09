Soraia Ceruti, fidanzata Luca Salatino: messaggio per il GF Vip, l’ex tronista è avvisato

Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, per il Grande Fratello Vip 7 pubblica un messaggio per l’ex tronista. Non può sbagliare!

Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino, per l’avventura dell’ex tronista nella casa del Grande Fratello Vip 7, ha pubblicato un lungo messaggio sui social ribadendo tutto l’amore che prova per Luca, ma anche dandogli alcuni consigli per poter restare il più a lungo possibile nella casa.

Soraia e Luca si sono conosciuti e innamorati nello studio di Uomini e Donne. Dopo un lungo corteggiamento, Salatino ha concluso il proprio percorso sul trono scegliendo proprio Soraia lo scorso maggio. La coppia ha così iniziato una vera e propria storia d’amore vissuta tra Roma, la città in cui vive Luca e Como, la città in cui vive Soraia.

Per la prima estate insieme, inoltre, la coppia si è anche concessa una vacanza in Grecia prima di separarsi per permettere a Luca di rispondere alla chiamata del Grande Fratello Vip 7. Nonostante senta tantissimo la sua mancanza, Soraia non ha alcuna intenzione di rivedere il fidanzato molto presto a cui lancia un avvertimento!

Luca Salatino piange al Grande Fratello Vip 7 per amore, la fidanzata Soraia Ceruti gli manda un avvertimento

Prima di tuffarsi nell’avventura del Grande Fratello Vip 7, Luca Salatino ha dedicato delle dolcissime parole d’amore alla fidanzata Soraia di cui sente tantissimo la mancanza al punto che, dopo poche ore dall’ingresso nella casa, si è lasciato prendere dalla nostalgia piangendo per lei.

Soraia, a sua volta, pur appoggiando l’esperienza di Luca, non nasconde di sentire la sua mancanza. Tuttavia, consapevole dell’importanza dell’esperienza che il fidanzato sta vivendo, da Instagram, gli ha lanciato un messaggio.

“Divertiti, facci ridere come solo tu sai fare, fai vedere il luca che ama e che rispetta, mostra il cuore enorme che hai. Comunica con la musica e le canzoni, canta come fai con me. VOLA IN ALTO! No giuro che non mi sarei mai immaginata di dirlo, ma a più tardi possibile Amish ❤️Noi siamo tutti… io ti amo da morire, ci siamo promessi delle cose e tutto si realizzerà. Mancherai tantissimo. Ps: E tira ste padelle per l’aria c****”.

Luca riuscirà a realizzare anche il sogno della fidanzata restando il più a lungo nella casa del Grande Fratello Vip 7?