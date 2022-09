Damiano David è l’amatissimo frontman della band rock tutta italiana, i Maneskin, ed è al centro della scena. Ne ha combinata un’altra delle sue?

Senza dubbio i Maneskin e il cantante, la punta di diamante, Damiano David, sono i protagonisti della scena musicale del momento. Non solo in Italia, sono apprezzatissimi in tutto il mondo. Basta sapere che hanno aperto un concerto dei Rolling Stones negli States! Insomma si stanno letteralmente mangiando tutti con la loro musica. Sono giovanissimi e talentuosi, ma anche un po’ “fuori di testa, ma diversi da loro!”

Dalla frase del brano che ha segnato il loro successo mondiale, Zitti e buoni, apriamo le danze parlando di Damiano e i Maneskin. La canzone ha determinato la loro vittoria al Festival di Sanremo 2021, e non solo, perché hanno conquistato l’Eurovision Song Contest 2021, da lì tutto il mondo li ha acclamati.

Noti anche per il loro stile punk inconfondibile e il loro essere irriverenti in ogni occasione, non desta stupore l’atteggiamento eccentrico e fuori dagli schemi dei componenti della band. Damiano è colui che fa chiacchierare di più, e l’ultimo gesto lo rende davvero irriconoscibile.

Damiano dei Maneskin è irriconoscibile, ecco il gesto!

Che Damiano sia un ragazzo ricco di talento e carisma, non ci sono dubbi. Praticamente qualsiasi suo gesto ha come conseguenza un clamore mediatico di grosso impatto. Le sue performance sono amatissime e fuori dagli schemi, soprattutto insieme alla sua fidanzata Giorgia Soleri combatte contro le discriminazioni di genere. Questa volta, cosa ha combinato per essere irriconoscibile?

Come già detto nel paragrafo precedente, è un giovane così talentuoso che tutto il mondo lo osanna. Ha conosciuto persino Jimmy Fallon e Drew Barrymore! Insomma, se è così famoso, può davvero fare una vita da rockstar milionaria.

Che faccia una vita da rockstar e se la stia godendo tutta, non ci sono dubbi, perché con i suoi compagni i Maneskin viaggiano praticamente ovunque nel mondo. Anche nella sua cara Roma, città natale, ama spostarsi, e non lo fa con il macchinone.

Appunto, è irriconoscibile perché va in giro con una semplice smart, e non è nemmeno l’ultimo modello! Nessuno sfarzo o macchina di lusso, soltanto un mezzo per spostarsi e portare in giro il suo talento per la musica.