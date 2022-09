Dimmi cosa prendi al bar e scopri chi sei veramente con questo test sfizioso

Chi non ama andare al bar? Essere serviti al coperto in una domenica mattina uggiosa, sorseggiare qualcosa di caldo durante le pause pranzo invernali o anche per fare due chiacchiere con gli amici.

Ognuno di noi ha i propri gusti e ciò che scegliamo al bar dipende proprio da quello di cui abbiamo voglia. Siamo tutti diversi ed è per questo che oggi ti proponiamo il test del bar. Tu dovrai solamente dirci cosa ordini in questo locale e potrai finalmente scoprire chi sei.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test del bar: dimmi cosa prendi e ti dirò chi sei

In questo test del bar ti mettiamo di fronte a tre possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri chi sei veramente e poi prova il test dell’uova.

Iniziamo a conoscerci a fondo!

1) Caffè

Tu vivi la vita in modo pratico e prendi le cose così come arrivano. Sembri una persona di primo acchito tranquilla, ma in realtà nascondi dentro di te una vera mania per il controllo.

Ciò ti rende veramente difficile da decifrare.

Anche a lavoro crei pareri discordanti: talvolta sei adorabile, mentre altre risulti proprio insopportabile. Tutto questo dipende solo dal team con cui ti trovi a collaborare.

Quando ti devi impegnare, sei pronta al compromesso e fai di tutto per raggiungere risultati migliori.

Riesci a dedicare tante forze e voglia quando hai un obbiettivo ed è per questo che qualcuno prova invidia nei tuoi confronti.

In amicizia, invece, sei totalmente diversa. Riesci subito ad entrare in empatia con gli altri creando dei legami di amicizia duraturi e sinceri.

Sei anche disposta a metterti in discussione, ma se qualcuno la pensa diversamente da te, diventa subito il tuo nemico.

In amore ancora non hai capito molto. Non riesci a comprendere cosa vuoi veramente. Diciamo che per te gli uomini sono come degli accessori: decidi quale “indossare” in base al contesto in cui ti trovi.

Cerca di capire cosa ti serve per essere veramente felice.

2) Tè

Sei una persona che sa bene quello che vuole e come raggiungerlo. Ami l’eleganza e la bellezza, perciò vuoi la perfezione intorno a te.

Tieni molto a come appari e a quello che gli altri pensano di te.

Quando sei a lavoro ti impegni dando il tuo meglio. Hai la capacità di creare dei “piani di attacco” geniali e che risultano sempre vincenti.

I tuoi colleghi ti adorano, anche perché riesci a non farti mangiare dallo stress e crei un ambiente di lavoro molto sereno e organizzato.

In amicizia sei proprio un amico leale e pronto a darti per gli altri. Disponibile e gentile, riesci anche a conquistare molti cuori.

Diciamo che sei brava nel conoscere e nel conquistare, ma poi non sai mai come proseguire nelle tue frequentazioni. Fai chiarezza dentro di te.

Prova anche il test della mela per scoprire i tuoi tratti dominanti.

3) Cappuccino

Sei una persona che ama coccolarsi, mangiare e godere degli agi della vita. Ti piace sia stare da sola che con gli altri. Vuoi vivere tutto assaporando ogni attimo in modo tale da raccogliere tanti ricordi belli.

Sul lavoro sei totalmente diversa. Lasci andare il tuo lato romantico e ti dedichi ai vari compiti che devi svolgere. Sei organizzata e ciò ti porta a raggiungere grandi successi.

Con il tuo fare da leader, porti a casa grandi obbiettivi e al contempo sai come motivare gli altri.

Nella tua compagnia di amici ti mostri solare e coinvolgente. Non hai tante persone fidate, ma come si dice “meglio poche, ma buone“.

Anche in amore sai di cosa hai bisogno. Con la tua indole romantica, capisci con un solo sguardo chi vale la pena di essere conosciuto