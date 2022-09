Tragedia per l’ex vippona: terribile lutto, annuncio struggente

Tragedia per l’ex vippona che condivide il proprio dolore sui social con un annuncio struggente dopo il terribile lutto che l’ha colpita.

E’ un momento terribile e di grande dolore quello che sta vivendo l’ex vippona che, colpita da un terribile lutto, ha condiviso il proprio dolore sui social chiedendo ai fan di rispettare il suo dolore e quello del compagno. Solo pochi mesi fa, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip aveva annunciato sui social di aspettare la sua prima figlia condividendo con le persone che l’hanno sempre seguita la sua gioia.

Oggi, purtroppo, l’ex vippona è tornata sui social per annunciare il terribile lutto da cui è stata colpita. Parole struggenti quelle scritte dall’ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha chiesto ai fan di rispettare il suo dolore.

Dramma per l’ex vippona: “Il cuore della nostra piccola non batteva più”

Dramma per Selvaggia Roma e il compagno Luca Teti che hanno perso la bambina che aspettavano. Ad annunciarlo è stata la stessa Selvaggia che ha scelto di condividere il proprio dolore sui social.

“È una notizia che non avrei mai voluto ricevere e dare, purtroppo questa mattina in una visita di routine dalla ginecologa si sono accorti che il cuore della nostra piccola non batteva più non aggiungo altro mi tengo stretto il mio dolore. Vi prego di rispettarci”, le parole di Selvaggia.

La terribile notizia che Selvaggia e il compagno non avrebbero mai voluto ricevere è arrivata dopo giorni in cui la paura aveva assalito l’ex vippona. “Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farlo per via del virus che ho preso a inizio gravidanza. Il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho tanta paura e ansia”, aveva spiegato pochi giorni fa Selvaggia condividendo alcune storie su Instagram.

Dopo l’esame aveva rassicurato tutti svelando anche che sarebbe diventata mamma di una bambina. “Ero tesissima e ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”.

Poi la terribile scoperta per Selvaggia e Luca a cui mandiamo un forte abbraccio!