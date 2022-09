“Da lei non me lo sarei mai aspettato”: prima del GF Vip l’ha colpita alle spalle

La concorrente del GF Vip 7 di Alfonso Signorini ha deluso la sua amica di sempre, colpendola alle spalle con dichiarazioni choc.

Il GF Vip è iniziato soltanto da pochi giorni sul piccolo schermo degli italiani, ma le dinamiche non sembrano mancare. Una delle concorrenti ha sparato a zero qualche tempo fa nei confronti di sua cara amica, ma quest’ultima non era a conoscenza di nulla in quanto quando tutto quanto è accaduto era lei a trovarsi nella casa più spiata d’Italia e soltanto adesso ha avuto modo di poter scoprire finalmente come stanno le cose.

Maria Teresa Ruta è rimasta delusa da Patrizia Rossetti in quanto era convinta che tra loro due ci fosse un sincero rapporto di amicizia, considerato che insieme hanno partecipato anche a Pechino Express in coppia e poco prima dell’inizio della settima edizione del reality show di Alfonso Signorini si erano anche sentite per scambiarsi pareri in merito all’esperienza che da lì a poco la Rossetti avrebbe vissuto. Esperienza che la Ruta aveva provato qualche edizione prima e per molti mesi.

Patrizia Rossetti delude Maria Teresa Ruta al GF Vip: l’amaro sfogo

Patrizia Rossetti quando Maria Teresa Ruta era al Grande Fratello Vip, dove un’ex vippona ha ammesso di aver vissuto un terribile lutto durante il corso di questi giorni, ha ammesso che non avrebbe mai voluto prendere parte ad un contesto del genere preferito le sue amate televendite.

“Da lei n me lo sarei aspettato” ha esordito la madre di Guenda Goria ai microfoni di Pipol, sperando di poter avere un confronto con lei proprio durante il corso dell’esperienza al grande Fratello Vip. “(…) Credevo ci fosse un’amicizia pulita“ ha subito aggiunto per poi rivelare un retroscena di cui nessuno era a conoscenza.

“Ti racconto un aneddoto: prima che lei entrasse all’interno della della casa, le ho telefonato una sera. Le ho dato tantissimi consigli e lei sembrava fiera di noi“ ha raccontato la conduttrice durante il corso dell’intervista. “Le ho augurato il meglio. Una volta che lei ha fatto il suo ingresso sono improvvisamente usciti su tutti i social le dichiarazioni che lei aveva fatto contro di me quando io mi trovavo all’interno del reality. Cose che, purtroppo, non avevo mai visto e che lei non mi aveva mai confessato a voce” ha poi concluso non potendo fare a meno di nascondere una certa delusione di fronte a quest’amara scoperta.

Tra le due avremo proprio un confronto nella casa più spiata d’Italia? Staremo a vedere come si evolveranno le cose.