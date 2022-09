Uomini e Donne, dietro le quinte succede l’impensabile. L’ex tronista vuota il sacco

Dietro le quinte di Uomini e Donne è accaduto quello che il pubblico non immagina nemmeno lontanamente. L’ex tronista ha vuotato il sacco svelando come sono andate realmente le cose.

Uomini e Donne è senza alcun dubbio uno dei programmi più amati dal pubblico del piccolo schermo degli italiani. Tant’è che si conferma uno degli show più seguiti e di punta di Mediaset. I telespettatori sono soliti vedere quello che accade sotto l’occhio vigile delle telecamere di canale 5, ma spesso ignorano che dietro le quinte succede davvero di tutto e che purtroppo non tutto sempre viene a galla.

Fortuna però a rivelarci che cos’è successo è stata l’ex tronista Andrea Nicole che ai microfoni di Mondo tv 24 ha rivelato un inedito retroscena che risale a quando lei cercava l’amore della sua vita al centro degli studi Elios di Roma facendo scoprire inediti lati della personalità di Federica Aversano, la nuova tronista che fin dalla sua prima apparizione in tv ha diviso come non mai il pubblico del piccolo schermo. C’è infatti chi la adora e chi non l’ha particolarmente apprezzata, ma siamo sicuri che questa confessione sul suo conto vi aiuterà nel caso a ricredervi.

Andrea Nicole rompe il silenzio su Federica Aversano di Uomini e Donne

Andrea Nicole ha ammesso che durante l’esperienza a Uomini e Donne, esperienza condivisa anche con Luca Salatino che ha ricevuto un avvertimento da parte di Soraia Cerruti, Federica Aversano dietro le quinte è stata molto carina con lei nonostante non si conoscessero, provando a consolarla dopo aver compreso che non stava passando un bel momento.

“Un giorno fuori dallo studio” ha raccontato l’ex tronista durante il corso dell’intervista. “Io mi stavo disperando per qualcuno che non ricordo chi era e lei mi riempì di complimenti, mi tirò sù di morale“ ha confidato per la prima volta dopo la fine dell’esperienza nel programma di successo di Maria De Filippi. “Senza neanche conoscermi, però si avvicinò a me per tirarmi sù di morale e quello mi ha proprio colpito“ ha poi aggiunto.

“Da lì ho iniziato ad amarla, poi l’ho seguita sul trono di Matteo e anche adesso. Io e Fede ci sentivamo già da prima che lei iniziasse il trono quindi è proprio un rapporto che mi piace. La vedo più adatta a fare la tronista che la corteggiatrice” ha poi concluso Andrea Nicole su Federica Aversano .