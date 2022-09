Stefano De Martino non ne sbaglia una con Belen, ed Antonino Spinalbese come la prenderà? E’ bastato un gesto per tornare alle stelle, ecco la news.

Da quando sono tornati ufficialmente insieme Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono una coppia inarrestabile. Si sono messi e lasciati diverse volte, e con un’altra figlia di mezzo, Luna Marì avuta dall’hair stylist ora gieffino Antonino Spinalbese, la situazione è alle stelle. Tutto va per come deve andare, anzi tutto davvero è sotto controllo, per non dire che la felicità è incontenibile!

Un gesto ha reso felicissima Belen e con lei anche tutti i fan che credono fortemente nella sua relazione con Stefano De Martino messa in stand-by quando lei ha frequentato Antonino Spinalbese.

La situazione è tornata alla tranquillità, anche se lo stesso hair stylist ha parlato di loro durante l’ingresso al Grande Fratello Vip 7.

Così, mentre affermava le sue convinzioni, il gesto del conduttore ed ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, segna un colpo di scena imperdibile!

Stefano De Martino affonda Antonino Spinalbese: Belen è felice!

Finalmente, dopo tanta agonia e separazione, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati alle origini. Uniti ed innamoratissimi, hanno superato qualsiasi gossip e fonte di dispiacere. Antonino è diventato un gieffino e Belen ha avuto la sua reazione, ma nonostante tutto arrivano altre news. Stanno insieme ed il gesto ha davvero messo in secondo piano le affermazioni in prima serata di Antonino Spinalbese al GF Vip 7. Ecco come stupiscono tutti, i fan sono impazziti.

Lo scatto sembra una copertina da sogno, o meglio di una delle riviste famose nelle quali lavora la conduttrice, perché è anche un’apprezzatissima fotomodella. In realtà, è una foto fatta da Stefano De Martino in un momento di intimità.

Si tratta degli auguri per il trentottesimo compleanno di Belen Rodriguez, un gesto fatto sotto gli occhi di tutti nel profilo Instagram ufficiale del conduttore.

Scrive così: “Tanti Auguri Vita”

Una dedica semplice, chiara e diretta, ma che mette in evidenza quanto sia grande e forte l’amore che li unisce. Nessuna dichiarazione di Antonino potrà placare o distruggere il loro amore, De Martino sa come rispondere “indirettamente” al gossip, e lo fa con un certo successo vista la gioia.