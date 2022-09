Elettra Lamborghini un fiume in pieno dopo l’ingresso di Ginevra al GF Vip

Elettra Lamborghini dopo l’ingresso di sua sorella Ginevra al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad un amaro sfogo sui social.

Elettra Lamborghini negli scorsi giorni è tornata al centro della cronaca rosa. Nello specifico da quando sua sorella Ginevra Lamborghini è entrata a far parte del cast del GF Vip 7. Non è di certo un mistero, infatti, che le due non abbiano più alcun rapporto.

Non si sa per quale motivo le due siano arrivate ad un tale punto, ma il pubblico del piccolo schermo è curioso di sapere che è successo. Senza alcun dubbio durante il corso di queste settimane usciranno maggiori dettagli in merito a questa vicenda, ma nel frattempo è arrivato il commento di Elettra Lamborghini all’ingresso di sua sorella al GF Vip, dove non è potuta restare indifferente di fronte a quanto è stato detto sul suo conto all’interno del programma.

Le prime parole di Elettra Lamborghini dopo l’esordio di Ginevra al GF Vip

Elettra Lamborghini, su cui è arrivata una rivelazione bomba al Grande Fratello Vip, non appena sono emersi in rete tutte le confidenze di Ginevra ha deciso di rompere il silenzio sui social e nonostante abbia preferito non fare alcun nome a riguardo il riferimento è sembrato essere più chiaro che mai. Ecco che cosa ha scritto la cantante sui social che ha subito catturato l’attenzione degli utenti della rete.

“Guarda te stesso Simba. Tu sei molto di più di quello che sei diventato“ ha scritto l’interprete di Musica e il resto scompare sul suo profilo Instagram, scegliendo con accuratezza una citazione da Il Re Leone.

Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio dopo l’ingresso di Ginevra al Grande Fratello Vip, facendo intuire che la separazione da sua sorella è stata tutt’altro che facile. Una decisione che non ha preso a cuor leggero e che ancora oggi la fa soffrire. Anche se non si conosce ancora il motivo che le ha spinte a prendere una decisione del genere che ha coinvolto tutta la loro famiglia in quanto non si rivolgono la parola dal 2019 e nemmeno durante le festività hanno voluto incontrarsi di persona.