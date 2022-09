Prima dell’arrivo di Ciacci, la frangia di Pamela Prati scompare come fece Mark Caltagirone

E’ impossibile pensare a Pamela Prati senza ricordare il nome di Mark Caltagirone. Anni fa, la showgirl tenne in sospeso milioni di italiani sul suo futuro matrimonio.

Pamela si doveva sposare con Mark, un ricco imprenditore che viaggiava per tutto il mondo e quasi mai metteva piede in Italia. La Prati prepara tutto per le nozze, trova il vestito bianco perfetto per lei ed è pronta per il fatidico sì.

A pochi giorni dal matrimonio, però, si scopre che il signor Caltagirone non esiste e la showgirl, dopo essere scappata da una intervista da Silvia Toffanin, non si fa più rivedere in televisione lasciando molte domande.

Ovviamente, questa storia ha diviso molti opinionisti, tra cui il futuro gieffino Giovanni Ciacci. Vediamo insieme cos’altro è scomparso insieme al promesso sposo Mark Caltagirone

Prima dell’arrivo di Ciacci, la frangia di Pamela Prati scompare come fece Mark Caltagirone

Pamela Prati è tornata in televisione dopo cinque anni di assenza. Dopo il caso Mark Caltagirone, la showgirl si è trovata messa all’angolo da Silvia Toffanin ed è scappata senza dare nessuna spiegazione.

Alfonso Signorini dà una possibilità alla showgirl e la chiama per partecipare nuovamente al Grande Fratello Vip. La dama partecipò al reality show fino a quando non uscì da una porta di emergenza e venne squalificata dal gioco, mentre adesso arriva subito la frecciatina per la showgirl.

Il fatto divertente è che il conduttore, ai tempi opinionista del GF Vip, e Pamela litigarono pesantemente durante un confronto in studio.

Signorini sa benissimo che la Prati è un peperino e vuole prendersi tutto il tempo necessario prima di ritirare fuori il caso di Caltagirone. Anzi, la showgirl ha detto al conduttore che ha proprio voglia di raccontare la sua verità all’Italia, in modo tale da chiudere questa storia una volta per tutte.

Qualcuno, però, non vede di buon occhio Pamela. L’opinionista Giovanni Ciacci che sta per entrare nella Casa e lui era uno di quello che non credeva in questo matrimonio.

“Io l’ho subìta una truffa, tutt’ora non le credo, non sono assolutamente convinto di quello che ha raccontato” commenta Giovanni in videochiamata con Alfonso durante la prima puntata e continua: “Ho provato a chiamarla, non mi ha mai risposto, se è stata veramente truffata o raggirata sin dal primo momento che ci darà le prove, sono con lei, perché sto sempre dalle parte delle donne“.

La Prati è pronta per l’ingresso di Giovanni e per l’evento ha già cambiato look, mentre arriva l’attacco durissimo. Infatti, durante la prima diretta, la donna si è presentata con una bella frangetta nera, ma già nelle ultime ore mostra una fronte spoglia.

Ne vedremo sicuramente delle belle. Pamela Prati e Giovanni Ciacci avranno subito un faccia a faccia o faranno finta di nulla per un periodo? Non ci resta che guardare la puntata di stasera del GF Vip 7