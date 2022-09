Prima volta in assoluto per lo show di Milly Carlucci: Ballando con le stelle 2022 è nella storia

La gara di Ballando con le stelle sta per ricominciare: sabato 8 ottobre i personaggi famosi in coppia con ballerini professionisti si sfideranno a passi di danza.

Milly Carlucci ci tiene molto a questo programma e già da inizio estate stava pensando al futuro cast. Il suo programma non è solo una competizione, ma è anche una possibilità per raccontare storie e incontrare nuove prospettive di pensiero.

Proprio per questo grande format, un futuro ballerino ha fatto una richiesta speciale. Questa è la prima volta per lo show di Milly Carlucci, ma vediamo di cosa si tratta

Prima volta in assoluto a Ballando con le stelle: Milly Carlucci è entusiasta

La gare sta per cominciare e la conduttrice Milly Carlucci si sta occupando degli ultimi dettagli. Tra poco più di due settimane avrà inizio la rinomata gara di ballo.

Tra i vari partecipanti troviamo anche il campione olimpico di nuoto Alex Di Giorgio, mentre Milly cala il poker. Per lui è una prova nuova, ma nonostante questo sia il suo primo approdo sul piccolo schermo, ha già fatto una richiesta speciale alla conduttrice.

Alex vuole ballare con un altro ragazzo gay, proprio come lui. E’ Milly a svelare ciò durante un’intervista.

“Mi ha fatto una richiesta precisa, quella di danzare con un ballerino maschio e noi l’abbiamo accolta. Ha chiesto espressamente che il suo maestro non fosse eterosessuale ma avesse la sua stessa sensibilità, lo stesso vissuto, con l’idea di poter raccontare in che modo tutti e due sono usciti allo scoperto dichiarando il loro orientamento” svela la donna e aggiunge: “Vogliono essere un esempio per chi non ha il coraggio di farlo e ne soffre”.

Il pubblico, come la conduttrice, è entusiasta. Questo è un bellissimo messaggio e sicuramente aiuterà i giovani di oggi che in un futuro prossimo dovranno affrontare il coming out.

Questa non è la prima volta che due uomini ballano insieme. Infatti, Giovanni Ciacci, ex concorrente, danzò assieme al ballerino professionista Raimondo Todaro.

Sappiamo, però, che lo stilista è gay, mentre Todaro no.

Il web esplode e in molti elogiano già Alex e Moreno Porcu per la loro scelta, mentre Milly Carlucci dice di no alla figlia di Lei. Sì, Di Giorgio ballerà fianco a fianco con il danzatore professionista e campione di ballo latino.

E’ proprio quest’ultimo ad annunciare la notizia sul suo profilo Instagram. “Io e Alex Di Giorgio saremo una coppia concorrente di questa edizione di Ballando con le Stelle. Non vediamo l’ora di entrare in pista, vivere delle forti emozioni e condividerle con tutti voi” scrive contento il ballerino.

E’ tutto pronto per l’inizio di Ballando con le stelle 22 e quest’ultima notizia ha caricato ancora di più gli animi. E’ la prima volta che accade nello show di Milly Carlucci e sarà sicuramente stupendo