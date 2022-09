Antonino Spinalbese entra al GF Vip 7: la reazione di Belen è da brividi

Antonino Spinalbese comincia l’avventura nella casa del Grande Fratello Vip 7: la reazione social di Belen Rodriguez conquista tutti.

L’avventura di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip 7 è ufficialmente cominciata. L’ex di Belen ha varcato la porta rossa subito dopo Cristina Quaranta e, nel video di presentazione, pur parlando della storia d’amore vissuta con la showgirl argentina, non ha mai fatto il suo nome.

“Sono un sognatore un’anima libera. Mi piace sedurre”, dice Antonino che fa riferimento al suo passato di hair-stylist, lavoro che gli ha permesso d’incontrare proprio Belen con cui ha avuto una storia durata poco più di due anni e che ha portato alla nascita della piccola Luna Marì. Subito dopo l’inizio dell’avventura di Spinalbese nella casa più spiata d’Italia, sui social, la reazione di Belen non si è fatta attendere.

Belen Rodriguez, reazione romantica all’ingresso di Antonino Spinalbese nella casa del Grande Fratello Vip 7

“Il mondo del parrucchiere, mi ha portato a un incontro fatale. Abbiamo avuto una storia di circa due anni e mezzo. Sicuramente io non c’entravo nulla con la sua vita e ovviamente neanche lei con la mia”, le parole di Spinalbese per raccontare la sua storia d’amore con Belen Rodriguez. Se il nome di Belen non viene mai fuori da Antonino, diverso è il discorso per la piccola Luna Marì.

“Le storie finiscono, ma abbiamo cercato di andare oltre e di pensare esclusivamente a nostra figlia, Luna Marì, che è la mia ancora per tutto e il lato positivo in ogni cosa”, ha aggiunto. Antonino ha concluso la propria presentazione annunciando di essere single, di stare bene, per il momento da solo, ma di non precludersi niente.

Mentre Antonino, nella casa, cominciava la conoscenza con gli altri vipponi, Belen condivideva storie sui social. Dopo aver registrato una nuova puntata di Tu sì que vales 2022, ha pubblicato una storia romantica.

Nessun riferimento, dunque, alla storia, ormai finita con Antonino. Belen ha scelto di condividere una storia mostrando il libro “Mantieni il bacio” Massimo Recalcati che racconta la storia di un amore e la sua durata rispondendo ad una serie di domande sul sentimento più bello e difficile del mondo da gestire.

Non una storia casuale quella che ha scelto di condividere Belen. Nel giorno del suo 38esimo compleanno e dell’anniversario di matrimonio con Stefano De Martino celebrato il 20 settembre 2013, la Rodriguez parla d’amore ignorando l’inizio dell’avventura di Spinalbese nella casa più famosa d’Italia.