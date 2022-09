Test: scegli una mela e scopri i tratti dominanti della tua personalità

Scegli la mela che preferisci e scopri i tratti dominanti della tua personalità con questo semplice test

La mela è un frutto che viene utilizzato in molti modi di dire, ma anche in miti e fiabe. E’ proprio per colpa della mela che Eva e Adamo vengono scacciati dall’Eden ed è proprio a causa di questa che Biancaneve sviene e dorme per molto tempo fino all’arrivo del bel principe.

Questo frutto ha una sua simbologia e rappresenta la fecondità e l’amore, ma anche l’immortalità.

Oggi ti proponiamo il test della mela per scoprire i tratti dominanti del tuo carattere. Dovrai fare una scelta istintiva e potrai finalmente scoprire chi sei.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test della mela: scegli e scopri i lati dominanti della tua personalità

In questo test della mela ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in modo istintivo e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Solo così potrai scoprire la tua personalità.

Divertiti anche con il test dell’oggetto per scoprire il lavoro ideale per te, ma prima conosciamoci a fondo!

1) Uno

Tu odi la routine e le perdite di tempo. Sei una persona che fugge costantemente dalla sensazione di noia. Cerchi sempre l’avventura o comunque di occupare il più possibile la tua agenda con impegni e incontri.

Tu vivi di energia e soprattutto acquisisci la giusta carica dalle emozioni forti ed estreme. E’ come se fosse la tua caffeina.

Senza ciò, ti senti perso e demotivato.

2) Due

Sei una persona alquanto taciturna e preferisci rimanere in disparte a studiare tutti i dettagli. Sei un osservatore e ti piace capire i comportamenti umani, le loro azioni e parole.

Per questo motivo, ami leggere libri psicologici.

Quando ti trovi a parlare con qualcuno risulti timido e anche molto umile. Cerca di essere più libero, almeno quando sei circondato dalle persone di cui ti fidi ciecamente.

3) Tre

Hai un cervello pazzesco: una memoria infallibile e idee geniali. Sei capace di ricordarti i minimi dettagli della tua vita.

Proprio a causa della tua memoria, non dimentichi facilmente e ciò ti porta a covare rancore. Non riesci proprio a passarci sopra e a far finta di niente.

Sii un pochetto più frivolo e anche autoironico, ma mi raccomando: non svelare mai i tuoi pensieri più intimi.

4) Quattro

A te non te ne frega minimamente del giudizio altrui. Tu cammini verso i tuoi obbiettivi e non ti importa della società in cui vivi.

Riesci anche a elidere gli ostacoli mantenendo la calma e il sangue freddo.

Hai capito che nessuno di noi vivrà per sempre e quindi ognuno deve essere se stesso al 100%. Con il tuo modo di approcciarti alla vita conquisterai grandi successi.

5) Cinque

Gli altri ti ritengono una persona speciale ed unica. Sei un ottimo consigliere e i tuoi amici ti stimano molto.

Prova anche il test dell’animale guida.

Non si sa come, ma hai una grande aurea che ti circonda e ciò risulta attraente all’occhio estraneo. Con le tue capacità riuscirai ad arrivare dove vuoi.

6) Sei

Per te la vita va vissuta in tutto e per tutto, perché è magnifica. Riesi ad apprezzare le piccole cose che ti vengono donate ogni giorno: il sole nel cielo, i bambini che giocano con le pozzanghere, un sorriso sincero.

Sei una persona molto educata, gentile e anche intelligente. Hai la capacità di alleggerire il cuore anche solo con la tua presenza