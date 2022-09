Lavinia Mauro, chi è la tronista di Uomini e Donne: età, altezza, carriera vita privata

Chi è Lavinia Mauro, la tronista di Uomini e Donne? Età, altezza, carriera, vita privata, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere.

Lavinia Mauro è la nuova tronista di Uomini e Donne. Arrivata sul trono dopo una precedente esperienza da corteggiatrice, è pronta a trovare il vero amore sperando di poter vivere, all’interno del programma di Maria De Filippi, una vera favola come quelle che, in passato, hanno vissuto coppie che hanno poi coronato il tutto con il matrimonio e la nascita dei figli.

Lavinia Mauro, tronista Uomini e Donne: vita privata e carriera

Lavinia è nata e vive a Roma ed è una studentessa di Scienze politiche e relazioni internazionali. Il padre è un avvocato, la mamma è un’imprenditrice e la sorella è ingegnere.

“Con mia madre siamo legatissime, le somiglio tanto. Con mia sorella ci vogliamo un bene dell’anima anche se litighiamo spesso. E invece mio papà è una persona tanto giovanile quanto è all’antica”, le parole di Lavinia che si considera una persona fortunata essendo cresciuta in una famiglia in cui i genitori non le hanno mai fatto mancare niente.

Lavinia, in passato, ha sempre sofferto per amore ma si è sempre tenuta tutto dentro preferendo non esprimere le proprie emozioni. Quando si innamora, Lavinia è una persona che dà tutta se stessa al partner. Inoltre, le bastano pochi elementi per capire se le piace davvero un uomo, ma cosa cerca sul trono di Uomini e Donne che divide con Federica Aversano?

“Un uomo per conquistarmi deve essere paziente e tenace. E non deve farmi annoiare perché tendo a stancarmi facilmente e a perdere l’entusiasmo iniziale. Mi piacciono i ragazzi sportivi ma non faccio spesso il primo passo. Però se mai interessi, te lo faccio capire. Sono un po’ all’antica su questo: l’uomo deve fare l’uomo”, dice Lavinia che spera di vivere un’esperienza bella, leggere e spensierata e soprattutto di provare emozioni forti che non prova da diverso tempo.