Federica Aversano, chi è la tronista di Uomini e Donne: età, altezza, figlio, lavoro, vita privata

Chi è Federica Aversano, la tronista di Uomini e Donne? Età, altezza, figlio, carriera, vita privata e curiosità sulla nuova protagonista del trono classico.

Federica Aversano è la nuova tronista di Uomini e Donne. Bellissima, con un carattere forte e deciso, è salita sul trono dopo la prima esperienza come corteggiatrice di Matteo Ranieri che, al momento della scelta, le ha preferito Valeria Cardone. Dopo essersi messa in mostra come corteggiatrice, Federica è stata promossa a tronista dalla redazione di Uomini e donne, ma chi è davvero Federica Aversano? Quanti anni ha? Ha avuto amori importanti prima di approdare nel programma di Maria De Filippi? Andiamo a scoprire tutto.

Nome : Federica Aversano

: Federica Aversano Età : 28 anni

: 28 anni Data di Nascita : novembre 1993

: novembre 1993 Luogo di Nascita: Santa Maria Capua Vetere (Caserta)

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) Altezza: /

Segno Zodiacale : Scorpione

: Scorpione Professione : Insegnante

: Insegnante Profilo Instagram Ufficiale: @federicaaversano

Federica Aversano: vita privata, figlio e carriera

Classe 1993, Federica è nata a Santa Maria Capua Vetere in provincia di Caserta. si è laureata in economia nel 2019 e lavora come insegnante di Economia e Diritto. Nel suo passato c’è un’importante storia d’amore che è stata coronata dalla nascita di un bambino, Luciano, che oggi ha due anni. La storia tra Federica e il padre di suo figlio, però, è finita e, attualmente single, cerca l’amore a Uomini e Donne.

La fine dell’amore tra Federica e il suo ex non ha rovinato i rapporti e la tronista ha più volte sottolineato come il suo ex sia molto presente nella vita di suoi figlio.

Per quanto riguarda i genitori, Federica ha perso il padre quando aveva solo otto anni.

Federica Aversano a Uomini e Donne: cerca un uomo che la faccia sorridere

Durante l’esperienza da corteggiatrice di Matteo Ranieri, non ha trovato l’amore, ma l’amicizia. Frequentando lo studio, infatti, è diventata molto amica di Soraia Ceruti, la fidanzata di Luca Salatino. Ora, da tronista, cerca anche l’amore.

Consapevole di avere un carattere forte e precisino al punto che si definisce una “rompiscatole”, Federica cerca un uomo che la faccia sorridere, simpatico, solare, che sia forte e sicuro di sè, ma non sbruffone.

“Se mi inca*** divento una iena, ma basta poco per essermi amica e altrettanto poco per essermi nemica. Di base sono una buona, che non vuol dire essere fessa. Se sento lealtà, però, do tutta me stessa”, dice di sè la Aversano.