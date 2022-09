Fabrizio Corona avanza come un carrarmato: ha con sé l’artiglieria pesante! Nessuno può placarlo, e continua a sfoderare news amare per i vip interessati.

Niente potrà mai zittire chi come Fabrizio Corona non può fare a meno di dire ciò che sa. Più volte hanno provato a placarlo e continuano a farlo, ma in qualche modo riesce sempre a fare quello che gli dice la testa. Questa volta ha sfruttato metodi differenti dai soliti, ma è sempre più agguerrito, specialmente nelle confessioni fatte sotto gli occhi di tutti. Arrivano dichiarazioni forti dal Re dei paparazzi.

Risoluto, deciso, coraggioso e anche un po’ folle, Fabrizio Corona ama essere sé stesso, soprattutto non perde occasione per fare ciò per cui è destinato a fare: smontare i vip confessando i loro segreti!

Questa volta qualcuno aveva cercato di zittirlo, ma non c’è niente da fare, trova sempre il modo per sconvolgere la situazione a modo suo. Così, non possiamo non rivelarvi i dettagli dell’ultimo gesto che non è passato inosservato, anzi sta facendo tremare alcuni personaggi famosi.

Fabrizio Corona è inarrestabile: confessioni shock

La situazione è iniziata a degenerare in un momento molto particolare. Perché il primo tentativo di zittire il re dei paparazzi è avvenuto dopo che Fabrizio Corona ha condiviso nel suo profilo Instagram delle affermazioni importanti. Soprattutto si trattava di notizie amare per qualche vip, ma è stato proprio quel gesto che lo ha fatto impazzire. Oscurato un profilo? Ecco come contrattacca!

In questi scatti delle Instagram stories riportate c’è l’annuncio ufficiale del Re dei Paparazzi. Decide di fare fronte comune con l’ometto di casa, Carlos Maria Corona, il figlio avuto con l’ex moglie la modella croata Nina Moric.

Con il sostegno del profilo Instagram di Carlos ha deciso di rispondere pan per focaccia a coloro che hanno tentato di mettergli i bastoni fra le ruote. Userà il profilo insieme al primogenito, commentando i fatti del momento di cui tutti i giornali si stanno occupando, ma soprattutto facendo quello che gli viene meglio: dire la verità.

Contrattacca affermando che non potranno mai nulla contro di lui, perché il materiale top secret se lo tiene stretto ed è intento a condividerlo ovunque. Ribadisce su quale canale social andare a cercarlo, in modo da avere al proprio seguito quella schiera di seguaci che vogliono conoscere la verità.

La situazione è scattata nel peggiore dei modi quando la tensione per la separazione di Totti e Ilary ha portato il paparazzo a dire “qualcosa in più” nei confronti della coppia. Da allora, hanno oscurato il suo profilo, ma lui ritorna come ha sempre fatto.