Test del Vaso di Creta, sai risolvere l’enigma intricato? E’ per abili solutori!

Il test che abbiamo preparato è davvero per solutori che posseggono un ingegno sopraffino: risolvi l’enigma del vaso di Creta!

Siamo degli esperti e dei cultori del genere, quindi prima o poi sarebbe arrivato per te il momento di risolvere un rompicapo intricatissimo. Ti spiegheremo passo passo la storia dell’enigma, ma dovrai tener conto anche del tempo che passa. Hai solo un minuto per risolvere il test del vaso di Creta, non un secondo in più. La sfida è iniziata, dimostra che l’allenamento con i nostri enigmi è andato a buon fine.

La storia ha come protagonisti due giovinotti Aretusa e Acheronte, ed è ambientata in tempi molto lontani. I due amici amano passare il tempo libero passeggiando per le vie di Atene, ed un giorno si imbattono in un bellissimo vaso di Creta.

Non ne conoscono l’origine, ma sono certi che sia pregiato perché decorato da intarsi intricatissimi. Così, decisi di voler fare colpo su due giovinette loro amiche, decidono di esporlo nell’altissimo balcone del loro terrazzo in modo che tutti possano vederlo.

Peccato che una folata di vento getta via il vaso di Creta con le loro speranze! L’oggetto cade per tre metri senza rompersi: com’è possibile visto che al di sotto non c’è nulla che possa attutire la caduta?

Il tempo inizia a scorrere, risolvi l’enigma senza cadere vittima del tranello, e senza sbirciare la soluzione.

Risposta esatta del test del vaso di Creta

Se ti viene impossibile trovare la soluzione, perché non provi un test di logica divertente ma la cui sfida è ancora più ardua? Nel nostro sito potrai avere a che fare soltanto con test che meritano impegno! Te lo abbiamo già detto, siamo degli amanti del genere, quindi non perdiamo l’occasione per divertirci come si deve. Se scorri la pagina, troverai la risposta esatta con la spiegazione a quello del giorno.

Il vaso di Creta si è misteriosamente ricomposto? Assolutamente no, la risposta è un’altra. Quindi, non pensare a magie incredibili che possano aver fatto tornare indietro nel tempo, oppure che qualcuno possa essere passato al di sotto del balcone e aver preso l’oggetto caduto.

Dalle parole della consegna sopra indicata trovi tutte le informazioni necessarie per risolvere l’enigma. Appunto, se leggi con attenzione ti viene chiesto “com’è possibile che per tre metri sia caduto senza rompersi”, questo è un tranello.

Perché “leggendo tra le righe” è chiaro che per tre metri non si rompe, ma il terrazzo essendo ad un’altezza maggiore perché altissimo, predisporrà una misurazione maggiore. Allora, seppur non sappiamo quanto misuri, se 4 o 5 o più metri, comunque non si è rotto per tre, ma per i prossimi sì!

Ci sei arrivato da solo? Passa ad un altro rompicapo ed inizia una nuova sfida!