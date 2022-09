By

Pamela Prati torna al Grande Fratello Vip, ma l’esordio è da dimenticare: sui social arriva così la prima frecciatina al veleno proprio da lei.

La seconda avventura di Pamela Prati nella casa del Grande Fratello Vip è ufficialmente cominciata. A distanza di anni dalla prima edizione che la vide protagonista violando tutte le regole che portarono alla sua espulsione, la Prati ha varcato nuovamente la porta rossa della casa di Cinecittà per riconquistare il pubblico e far dimenticare definitivamente il caso Mark Caltagirone che, per mesi, ha occupato le prime pagine dei giornali e riempito i salotti televisivi.

Tuttavia, Mark Caltagirone ha accompagnato la Prati sin dal suo ingresso nella casa. La showgirl che ha confessato di aver finalmente cominciato la storia d’amore più bella ovvero quella con se stessa, è finita immediatamente nel mirino del web per l’ingresso da diva che le è stato riservato, ma soprattutto per l’atteggiamento. Nei suoi confronti, così, non solo sono arrivate le prime critiche del web, ma anche una clamorosa frecciatina.

Pamela Prati: l’ex manager Eliana Michelazzo non perdona, la frecciatina al veleno

“Questa volta non dovete farmi arrabbiare perché, anziché chiamare un taxi, chiamo tutta la società”. Comincia così la seconda avventura della Prati nella casa del Grande Fratello Vip dove, nel corso della seconda puntata in onda giovedì 22 settembre, si ritroverà faccia a faccia con Giovanni Ciacci che le ha puntato più volte il dito contro per il caso Mark Caltagirone, Quest’ultimo è stato immediatamente protagonista della settima edizione del reality.

Alfonso Signorini ne ha parlato subito dopo la presentazione di Pamela raccontando l’evoluzione dei fatti con la promessa di fare chiarezza sulla questione nelle prossime puntate. Nel frattempo, subito dopo l’ingresso della Prati, su Instagram, è arrivata la prima frecciatina al suo indirizzo. A lanciarla è stata l’ex manager di Pamela ovvero Eliana Michelazzo.

“Chissà se Pamela Prati troverà l’amore nella casa. Intendo quello vero… Ne vedremo delle belle”, ha scritto la Michelazzo pubblicando una foto della Prati davanti alla casa del Grande Fratello Vip. Lo scontro a distanza si è già infuocato. Alfonso Signorini organizzerà il confronto-scontro tra Pamela ed Eliana?