Funerali Elisabetta II, il gesto di Harry non passa inosservato: l’ha fatto davvero

Ai Funerali della Regina Elisabetta II non è sfuggito il gesto di suo nipote Harry. Durante la cerimonia l’ha fatto davvero.

Nelle scorse ore, dopo giorni di attesa, si sono tenuti i funerali di Elisabetta II. Un evento, seppur molto triste e tragico, molto atteso dai cittadini di tutto il mondo che hanno avuto modo di seguire la cerimonia attraverso le varie dirette streaming ufficiali.

Durante il corso dell’evento hanno ovviamente presenziato tutti i membri della famiglia reale inglese e tra questi non poteva di certo mancare Harry. Durante il corso della cerimonia era ovviamente dispiaciuto come tutti gli altri, ma durante un momento particolare non è sfuggito il suo gesto che è stato ripreso in tutto il mondo destando una certa curiosità sul perchè abbia scelto di farlo.

Il gesto di Harry al funerale di Elisabetta II non è sfuggito ai cittadini di tutto il mondo, che hanno commentato il tutto sul web in maniera piuttosto stranita.

Il gesto di Harry durante i funerali di Elisabetta II non passa inosservato

Nessuno ha fatto a meno di notare il gesto di Harry durante l’ultimo saluto alla Regina Elisabetta II in quanto è apparso piuttosto strano ma che cosa è successo?

Durante il momento dell’inno, in cui tutti cantavano la canzone più famosa del paese, Harry non ha cantato preferendo stare in silenzio facendo intonare agli altri il celebre brano. Il gesto del figlio di Diana ha stranito gli utenti della rete che credono che ci sia molto di più della semplice commozione dietro il mancato gesto al funerale di sua maestà in quanto anche Re Carlo III non è riuscito a muovere le labbra ma è apparso piuttosto scosso durante quel momento, mentre suo figlio è riuscito a trattenere le emozioni e le parole.

Secondo gli utenti della rete Harry ha voluto lanciare un messaggio, quasi come se volesse prendere le distanze ancora una volta dalla corona inglese che tanto lo ha fatto soffrire durante il corso di questi anni ma questa resta comunque una teoria del web in quanto lui non si è ancora sbilanciato a tal proposito e potrebbe, proprio come suo padre, non essere riuscito a cantare il brano per la troppa emozione.