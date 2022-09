Noemi Bocchi potrebbe essere incinta: Totti padre per la quarta volta?

Noemi Bocchi potrebbe essere in dolce attesa secondo i rumors. Francesco Totti è pronto a diventare padre per la quarta volta?

Noemi Bocchi da quando ha iniziato una relazione con Francesco Totti si trova al centro del gossip in quanti tutti vogliono sapere qualcosa in più sul suo conto. Anche in merito a come è nata la sua storia d’amore con l’ex capitano della Roma, storia che è sulla bocca di tutti quanti.

I due però hanno deciso di tacere senza rivelare maggiori dettagli su di loro, ma nelle scorse ore Roberto D’Agostino, dagospia, è stato ospite a Non è l’Arena dove ha rivelato lui nuovi retroscena su Totti e Noemi. In particolare si è concentrato sulla vita dello sportivo prima che la incontrasse e di come avesse chiesto alla Blasi di diventare madre per la quarta volta nella speranza di poter salvare il loro rapporto e di come lei avesse tutt’altra visione della vita.

Totti vorrebbe diventare padre per la quarta volta: gossip bomba su Noemi Bocchi

Francesco Totti, che è stato il protagonista di alcune dichiarazioni da parte dell’avvocato di Corona, avrebbe questo forte desiderio di diventare padre per la quarta volta. Desiderio che non era stato condiviso a suo tempo dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi ma che ora potrebbe trovare speranza nella sua relazione con Noemi Bocchi.

“Lui chiese a Ilary ‘facciamo un quarto figlio per cementare questo rapporto’. A volte un figlio è un collante. Lei ha detto ‘col cavolo non lo facciamo’. Potrebbe essere Noemi la donna con cui lui avrà il quarto figlio. Ci sono voci secondo le quali lei sia già incinta” ha dichiarato Roberto D’Agostino durante il corso della sua partecipazione a Non è l’arena, lanciando la bomba sulla vita dell’ex capitano della Roma in quanto non solo vorrebbe un altro figlio ma ci sono gossip che vedrebbero la sua nuova compagna già in dolce attesa.

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono già pronti a mettere su famiglia o si tratta soltanto di un malinteso? Per scoprire la verità non ci resta che attendere e sicuramente maggiore chiarezza verrà fatta su tutta questa storia.