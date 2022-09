Test delle uova, riusciranno i familiari a sfamarsi? Rispondi correttamente!

Il Test delle uova è un rompicapo davvero divertente, perché non solo è avvincente, ti lascerà anche il sorriso. Rispondi in un minuto, la sfida è iniziata.

Ogni test che ti presentiamo è una sfida imperdibile, ma ultimamente stiamo proprio affinando il nostro intuito scoprendo quante più possibili avventure da sottoporti! Le uova sono protagoniste del rompicapo, e da come si evince c’è una gallina che osserva il tuo operato: non barare! Non guardare alla fine la soluzione e non ingannare sul tempo. Diventa un bravo solutore e impegnati al massimo.

La storia inizia con la presenza di ben tre uova. I protagonisti dovranno mangiarle, e l’obiettivo è far sì che nessuno rimanga con la pancia vuota. Si tratta di lavoratori, hanno bisogno di mantenersi in forze e non sprecare le loro energie.

Ci sono due padri e due figli che dopo una giornata di lavoro decidono di fare una pausa. Hanno avuto un’ottima idea, mangeranno del pane con delle uova, ma queste ultime come già accennato sono soltanto tre.

Alla fine tutti riusciranno a mangiare un uovo a testa, come avranno fatto?

Come avranno fatto a mangiare tutti senza restare morti di fame e con questi risultati? Alla fine dell’articolo troverai la risposta esatta.

Soluzione Test uova, da non crederci, sarai senza parole!

Come già ribadito più volte, nel nostro sito troverai tutto quello di cui hai bisogno, specialmente in fattore di divertimento! Se ti piacciono i test con le storie divertenti prova quello del vaso di Creta, non te ne pentirai! Nel frattempo, sveliamo la soluzione esatta di quello del giorno con tanto di spiegazione.

Lavorare i campi e occuparsi del pollame non è così facile, è uno stile di vita stancante, ma davvero appagante. Così, per avere le energie necessarie, i presenti hanno mangiato ognuno un uovo.

Se ti piacciono questi test, perché non provi l’indovinello di logica del fiocco di legno, anche questa sfida è uno spasso. Tornando a noi, come hanno fatto a mangiare almeno un uovo a testa?

Nella consegna hai tutte le informazioni che ti servono per rispondere. Senza le condizioni poste, cioè di avere un uovo a testa, avresti risposto che sarebbe bastato dividere il companatico. Ma con questo dettaglio, sembra impossibile trovare la soluzione.

In realtà ti basta analizzare le parentele. Se si tratta di due padri e due figli, possono esserci non più di tre persone! Un nonno che ha un figlio, il quale a sua volta è padre del secondo figlio!

Ci sei arrivato da solo? Non perdere i prossimi rompicapo, ti stiamo aspettando già!