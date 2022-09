Soraia Cerruti trema: Luca Salatino al GF Vip ha fatto colpo su di lui!

By

Soraia Cerruti è pronta a tremare. Il suo fidanzato Luca Salatino al Grande Fratello Vip ha conquistato già qualcuno! Un concorrente ha ammesso di essere rimasto più che colpito da lui!

Luca Salatino dopo aver iniziato il suo percorso al Trono Classico di Uomini e Donne di Maria De Filippi, prima nelle vesti di corteggiatore e poi in quelle di tronista, è stato scelto da Alfonso Signorini per diventare uno dei concorrenti del GF Vip e nonostante il programma sia iniziato da pochissime ore, si è decisamente fatto notare dai suoi compagni di viaggio.

L’ex tronista ha fatto colpo su un altro concorrente che mentre parlava a tu per tu poco dopo la fine della prima puntata, ha ammesso che il fidanzato di Soraia Cerruti è l’unico che si avvicina al suo genere di uomo in quanto nonostante all’apparenza appaia come uno forte e senza timore, nasconde un animo da tenerone.

Soraia Cerruti è pronta a tremare: Luca Salatino ha già fatto strage di cuori nella casa più spiata d’Italia del GF Vip!

Luca Salatino conquista al GF Vip: il gieffino pazzo di lui!

Luca Salatino, che ha avuto modo di poter ascoltare la confessione bollente di Patrizia Rossetti, ha fatto colpo su uno dei suoi compagni di viaggio che ha ammesso senza troppi giri di parole quanto lui sia l’unico che si avvicini al suo genere di uomo perché esteticamente appare senza macchia e senza paura invece al suo interno nasconde un uomo dolce e sensibile.

“E’ l’unico che si avvicina al mio genere“ ha esordito Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip. “Io lo adoro… verace!” ha poi aggiunto, parlando a tu per tu con alcune sue compagne di viaggio dopo l’inizio di questa incredibile avventura sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5 a cui nulla sfugge. “E’ un bonaccione. Sai che non ci ho ancora parlato perché mi mette soggezione?” ha poi rivelato, ammettendo di non aver avuto ancora il coraggio di poter scambiare quattro chiacchiere con lui. “Io alla fine sono timidino” ha poi concluso.

Luca Salatino ha fatto colpo su Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip e questo è soltanto l’inizio.