Patrizia Rossetti, rivelazione bollente al GF Vip ma spunta il retroscena choc

Patrizia Rossetti entra nella casa del Grande Fratello Vip 7 e fa una rivelazione bollente, ma spunta un retroscena choc sui social.

Patrizia Rossetti entra nella casa del Grande Fratello Vip 7 e rende immediatamente bollente l’atmosfera. Entrata nella casa per festeggiare i suoi quarant’anni di carriera, afferma di essere pronta a dare del filo da torcere ai vari influencer con cui condividerà l’esperienza e di non volersi risparmiare dicendo sempre tutto ciò che le passerà per la testa.

E nella notte, la Rossetti ha immediatamente mantenuto la parola. Durante una prima chiacchierata notturna per conoscersi e rompere il ghiaccio, infatti, la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione intima. Patrizia, tuttavia, è anche finita nel mirino di un’ex vippona che le ha lanciato una frecciatina al veleno.

La rivelazione bollente di Patrizia Rossetti al Grande Fratello Vip 7 e la frecciatina al veleno di Guenda Goria

Senza peli sulla lingua, Patrizia Rossetti ha immediatamente parlato della propria intimità agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip 7. “Sono 4 anni che non batto chiodo ca**o e nemmeno dormo con nessuno. Sarei anche aperta, ma ormai è difficile. Se è destino troverò io la penso in questa maniera“, scatenando la reazione divertita degli altri vipponi.

La rivelazione di Patrizia, però, non è finita qui perchè la Rossetti ha svelato di essere molto corteggiata svelando anche l’età dei suoi pretendenti. “Sai quanti ragazzini giovani mi fanno la corte sui social? Tanti, eppure no, sono davvero chiusa. Io ora sono più esigente. Alla mia età credo sia normale. Parto dal presupposto che preferisco stare da sola che accontentarmi. Non voglio un rapporto tanto per” – ha aggiunto spiegando di aver bisogno di essere amata e coccolata.

La presenza della Rossetti, dunque, ha già animato la casa del Grande Fratello Vip. La sua presenza non è sicuramente passata inosservata neanche agli occhi di Guenda Goria che, sul social, dopo il suo ingresso, le ha lanciato una frecciatina.

“Patrizia Rossetti disse su mamma (Maria Teresa Ruta, protagonista della quinta edizione del GF Vip vinta da Tommaso Zorzi ndr): meglio vendere materassi che perdere la dignità in un reality show. Patrizia, benvenuta al GF Vip. La coerenza!”, ha scritto tra le storie del proprio profilo Instagram la Goria. Alfonso Signorini organizzerà un confronto infuocato tra Patrizia, Guenda e Maria Teresa Ruta?