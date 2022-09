I segni zodiacali più litigiosi a fine settembre: la classifica

Prova a stare alla larga da questi tre segni zodiacali. In questi ultimi giorni di settembre, queste persone saranno davvero intrattabili

Ti è mai capitato di vivere un periodo durante il quale ti sembra di arrabbiarti anche per delle sciocchezze? Ti è mai successo di svegliarti già nervoso e di non comprendere nemmeno il motivo di questa sensazione? Di solito, quando stai così è perché c’è qualcosa che non va. Forse sai di cosa si tratta ma fai finta di non saperlo, come se volessi dimenticare tutto e chiudere in un cassetto tutti i tuoi problemi.

Purtroppo i problemi vanno affrontati e bisogna anche mantenere la calma, soprattutto se incontri qualcuno che non c’entra niente. Alcuni segni dello zodiaco risulteranno un po’ più nervosi del solito nei prossimi giorni, forse è meglio evitarli, almeno per qualche tempo. Credi che il tuo segno riuscirà a salire sul podio? Tra poco avrai la possibilità di scoprirlo: ecco i segni zodiacali più nervosi a fine settembre.

I segni zodiacali più litigiosi a fine settembre

Bilancia: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ama rilassarsi durante l’estate ma poi va in difficoltà quando deve riprendere la vita di tutti i giorni. È proprio per questo motivo che la Bilancia ha un atteggiamento particolarmente litigioso in questi giorni, deve ancora rendersi conto che le vacanze sono finite e che bisogna ricominciare con la routine quotidiana.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono molto generose e solitamente gestiscono le pressioni in maniera perfetta. Quando le cose si complicano, il Capricorno può perdere la bussola e rischia di litigare inutilmente con chiunque gli stia intorno.

Ariete: il primo posto in classifica appartiene al segno dell’Ariete. Sei sorpreso? Sicuramente no, perché chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto determinato e affronta la vita in maniera aggressiva. Quando un conflitto si accende, l’Ariete inizia ad essere particolarmente litigioso ed intrattabile. A volte potrebbe dire qualcosa che non pensa, poi se ne pente e chiede scusa. L’importante è che questo periodo passi in fretta, per il bene dell’Ariete e delle persone che lo frequentano tutti i giorni.