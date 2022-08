I segni zodiacali che amano nuotare: ecco la classifica

Ti piace nuotare? Quando vai al mare resti in acqua per tutta la giornata? Forse perché sei nato sotto uno di questi tre segni zodiacali

Il nuoto è uno degli sport più praticati dagli italiani. Inoltre, questa disciplina è da sempre consigliata da molti medici per curare diverse patologie, soprattutto quelle legate alla schiena e alle infiammazioni. C’è chi ama nuotare a tal punto da rischiare una polmonite e raggiungere la costa anche in pieno inverno. Queste persone farebbero qualsiasi cosa pur di fare qualche sbracciata in acqua ogni tanto.

Di solito, le persone che hanno la passione per il nuoto amano il mare, anche se questo collegamento non vale per tutti. C’è anche chi nuota per rilassarsi ma non apprezza particolarmente tutte le attività che si possono fare in spiaggia. Oggi scopriremo la classifica dei segni zodiacali che amano più di tutti il nuoto. E tu, credi che il tuo segno dello zodiaco meriti di salire sul podio?

I tre segni zodiacali che amano nuotare

Pesci: al terzo posto in classifica troviamo il segno dei Pesci. Si tratta di uno dei segni zodiacali più legati al periodo estivo, per diversi motivi. Uno di questi è sicuramente la passione per il nuoto. Questo segno nuota in compagnia degli amici, mentre chiacchiera di qualche argomento estivo. Nuotare è rilassante per chi è nato sotto il segno dei Pesci, è una specie di distrazione che aiuta questo segno ad isolarsi dai problemi legati alla routine di tutti i giorni.

Bilancia: al secondo posto in classifica c’è il segno della Bilancia. Questo segno ama l’estate e preferisce il mare alla montagna. Nuotare è un passatempo molto importante per chi è nato sotto questo segno dello zodiaco. La Bilancia nuota finché ne ha voglia, non ha uno stile preferito, l’importante è che stia in acqua. Quando nuota, questo segno dimentica tutti i problemi e si rilassa totalmente. Il nuoto è un toccasana per il segno della Bilancia.

Leone: indovina quando è nata Federica Pellegrini? Il 5 agosto, sotto il segno del Leone e non è una sorpresa. Questo segno zodiacale ama nuotare per molte ore, si allontana dalla riva e si gode il mare fino in fondo. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco è molto competitivo, quindi potrebbe improvvisare delle gare di nuoto e farà di tutto per vincerle. Il nuoto è lo sport preferito dal Leone, segue i suoi nuotatori preferiti e fa il tifo per loro.