Royal Family: incredibile, Lady Diana sapeva di dover morire

È possibile che Diana Spencer avesse già compreso che la sua morte fosse vicina? Sembra proprio di si, Lady Diana sapeva di dover morire

La morte di Lady Diana ha sconvolto tutto il mondo. Nella notte tra il 30 ed il 31 agosto del 1997, la Principessa del Popolo era in compagnia del suo compagno, Dodi Al-Fayed, il figlio di uno dei più grandi imprenditori del mondo arabo. La coppia aveva appena lasciato il ristorante dell’albergo per uscire in auto. Secondo i testimoni, fu proprio l’ex moglie di Carlo a decidere di andare via.

Quello fu l’ultimo viaggio di uno dei personaggi più amati di sempre della Royal Family. La corsa per sfuggire ai paparazzi terminò in un pilone del tunnel dell’Alma. Nell’incidente morirono Diana, Dodi e l’autista Henri Paul. La guardia del corpo di Lady Diana, Trevor Rees-Jones, fu l’unico sopravvissuto, anche se anche lui fu ricoverato all’ospedale per diversi giorni. Era l’unico a indossare la cintura di sicurezza. E se Diana Spencer avesse previsto la sua morte? Questa tesi è molto diffusa in Inghilterra negli ultimi giorni.

Diana aveva sapeva come sarebbe morta

Nell’ottobre 1995, la Principessa Diana convocò a il suo consulente legale, Victor Mishcon, al quale raccontò alcuni particolari agghiaccianti della sua morte, che sarebbe avvenuta quasi due anni dopo. Diana, coinvolta in diversi scandali anche dopo la sua morte, spiegò al suo legale che qualcuno avrebbe provato prima o poi ad inscenare un incidente stradale e l’intento era quello di ammazzarla o ferirla gravemente.

L’ex moglie del Principe Carlo non rivelò le sue fonti ma le definì “piuttosto affidabili”. Dopo il tragico incidente del 1997, Mishcon consegnò i suoi appunti alla polizia londinese, sperando che potessero chiarire a chi si riferisse la sua cliente durante quel colloquio. Il plico fu consegnato a Sir Paul Condon, capo della polizia metropolitana ma fu tirato fuori solo quando quest’ultimo andò in pensione, sostituito da John Stevens.

Lo stesso Stevens ha ammesso che la polizia londinese non prese mai seriamente quelle parole perché riteneva Diana Spencer troppo paranoica. La Principessa del Popolo aveva scritto nel suo diario che Carlo avrebbe provato a rompere i freni della sua auto per inscenare un incidente. Nonostante numerose indagini, non è emerso nulla che potesse dare seguito alle parole di Lady Diana.