Indovinello furbetto: indovina la risposta esatta in un solo minuto!

Nessun indovinello va dato per scontato, specialmente quelli di logica. Risolvilo in solo un minuto, e impara a diventare sempre più veloce.

Essere preparati nella risoluzione di test è possibile solo e soltanto mediante il duro allenamento, altrimenti si ha esclusivamente a che fare con sfide irrisolte che lasciano l’amaro in bocca. La resilienza e la resistenza solo armi fondamentali nei rompicapo, e l’indovinello del giorno potrebbe far saltare i nervi. Alla fine dell’articolo troverai la soluzione, ma nel corso della sfida ti accompagneremo con dei suggerimenti niente male.

Appunto, trattandosi di un indovinello che concerne la logica non dovrai soltanto mettere in atto le capacità che competono il pensiero razionale. Dovrai porre in essere anche tutto quello che fa parte delle tu abilità di problem solving.

Una di queste è la visualizzazione, una tecnica da non dare per scontata. Infatti, il primo consiglio che ti diamo è quello di “immaginare” le possibili azioni e caratteristiche degli elementi che ti vengono presentati nei test.

Continua a pensarci su, se scorrerai il cursore troverai la soluzione con la spiegazione.

Soluzione indovinello: quanto sei furbo? Scopriamolo!

Nel nostro sito troverai sfide e giochini in tutte le salse! Se sei un appassionato del genere, appunto dei cosiddetti indovinelli di logica, te ne proponiamo uno di recente elaborazione che ha fatto impazzire non poco qualche amico. Risolvi il test logico e indovina l’oggetto di cui si sta parlando, è un ottimo modo per incentivare i meccanismi di risoluzione. Più ne proverai, maggiormente sarai abile.

Non basta leggere un indovinello per indovinarlo, a volte bisogna anche sbagliare più e più volte per manifestare le proprie capacità, specialmente le migliori. Ti sarebbe bastato fermarti alla prima frase di senso compiuto, “Più tu lavi”, per indovinare in soli 10 secondi la soluzione del rompicapo.

Il primo elemento che ti viene in mente quanto compi l’azione del lavaggio di qualsiasi cosa, dal tuo corpo ad un oggetto, qual è? E’ così facile che rimarrai senza parole.

Come si può non pensare all’H2O fonte di vita? La risposta esatta è proprio acqua!

La bellezza del test è data dal fatto che sembra scontato, ma in realtà si tratta di pura semplicità di risoluzione. Allora, ci sei arrivato da solo, oppure hai avuto bisogno di leggere la nostra soluzione con spiegazione?

