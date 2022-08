Rita dalla Chiesa perde le staffe prima del GF Vip: “E’ vergognoso!”

Rita Dalla Chiesa ha perso le staffe prima del Grande Fratello Vip lasciandosi andare ad un amaro sfogo che non lascia scampo.

Rita Dalla Chiesa si è trovata al centro della cronaca rosa e l’attualità. Il motivo? In un primo momento si è mormorato di una sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip in veste di concorrente. Il tutto però è stato smentito in quanto ha confidato di aver qualche memora a riguardo.

Subito dopo però è trapelata la notizia che la sua vita professionale ha intenzione di spostarsi dal piccolo schermo degli italiani alla politica in quanto ha scelto di candidarsi in Parlamento. In molti hanno subito sospettato che abbia rifiutato l’offerta di Alfonso Signorini per scendere in politica e questo l’ha mandata su tutte le furie. Tant’è che in una recente intervista rilasciata a Il Giornale ha voluto mettere i puntini sulle I.

Grande Fratello Vip: Rita Dalla Chiesa fa un amaro sfogo e non perdona il gossip

Rita Dalla Chiesa ha trovato davvero scandaloso che sia stata detta una cosa del genere, in quanto secondo lei non si è fatto altro che sminuire quello che lei sta facendo durante il corso di questi giorni poiché non ha rifiutato il Grande Fratello Vip, dove una coppia è tornata insieme dopo tanto tempo scatenando i fan, per scendere in politica.

“È una vergogna che abbiano potuto associare una cosa seria come una candidatura in Parlamento a uno no che avevo detto ai primi di luglio ad Alfonso Signorini” ha rivelato l’ex conduttrice di Forum durante il corso della sua ultima intervista in cui di certo non le ha mandate a dire. “È vergognoso questo alludere, sminuire, creare confusione” ha poi concluso asserendo che è convinta del fatto che se lei si fosse candidata con la sinistra tutto questo clamore non si sarebbe mai venuto a creare.

Rita Dalla Chiesa ha perso le staffe facendo un’importante precisazione ponendo l’accento che quanto operato dai media durante il corso di queste settimane non avrebbe fatto altro che sminuire la scelta di volersi candidare in Parlamento e lavorare per il ben del nostro paese.