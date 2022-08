Tutto cambia per Stefano De Martino, ancora una volta! Il conduttore è protagonista di un evento di una certa importanza, notizia inedita.

Le news su Stefano De Martino sono quelle che più fanno impazzire i fan, specialmente quando riguardano situazioni così movimentate. Che si tratti d’amore o di lavoro, il talentuoso conduttore finisce sempre per far parlare di sé, specialmente dopo l’ultima novità sul suo conto. La ragione? Niente va come immaginato anche questa volta.

Niente è destinato a restare lo stesso, o forse è meglio dire che nulla potrà andare diversamente per Stefano De Martino? Gli ultimi tempi sono stati molto fortunati e fruttuosi, ma le più recenti novità segnano cambiamenti di grande importanza.

Cosa bolle in pentola? Di certo, qualcosa di grosso, perché questa volta il conduttore riceve davvero un colpo inaspettato, di quelli che difficilmente passano inosservati.

Ecco cos’è successo e per quale ragione si è giunti alla seguente conclusione.

Stefano De Martino grande protagonista di risate!

Come se non bastasse l’amato ex ballerino riceve un rifiuto che gli rovina le vacanze, ma nonostante ciò c’è qualcuno pronto a risollevargli il morale. L’amore può davvero curare delle ferite e dei piccoli ostacoli, alcuni dei quali sembravano impossibili, proprio come l’evento del giorno che ha come protagonista il conduttore.

In foto possiamo vedere Stefano De Martino in compagnia della sua compagna di squadra Andrea Delogu, il duo ha condotto insieme il programma musicale Tim Summer Hits, riscuotendo non poco successo.

Reduci da questa esperienza sensazionale, è arrivato il momento di prendersi del tempo per passare delle vacanze in tranquillità. Riposarsi è fondamentale prima di tornare in scena con gli impegni che li terranno impegnati nella prossima stagione autunnale.

Così, il conduttore si gode le meritate ferie sull’Isola di Albarella, ovviamente con lui c’è anche Belen Rodriguez e i bambini di casa, l’ometto Santiago, e la bimba Luna Marì. La secondogenita della showgirl non è figlia di Stefano, ma di Antonio Spinalbese, ex compagno della Rodriguez.

Così, è dall’evento che ha come protagonista la famiglia che si evince qualcosa di unico.

Nonostante le bruttissime notizie dopo essere tornato con Belen, c’è la piccola Luna a risollevargli il morale, chiamandolo con nomignolo Tetè! La ragione risiede nelle difficoltà della piccola a pronunciare il nome completo, causando risate e spensieratezza, dimostrando quanto De Martino voglia bene alla sua famiglia.