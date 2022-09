Dramma a Uomini e Donne: ex tronista muore a soli 35 anni

Dramma per il mondo di Uomini e Donne: a soli 35 anni è morto uno dei tronisti più amati. Si sarebbe tolto la vita.

Un vero dramma ha colpito la famiglia di Uomini e Donne. Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia della tragica scomparsa, a soli 35 anni, dell’ex tronista Manuel Vallicella. Tatuatore di professione, ragazzo sensibile ed emotivo, aveva conquistato il pubblico del programma di Maria De Filippi per il carattere dolce e gentile.

Manuel, si era fatto conoscere nel programma di Maria De Filippi prima come corteggiatore e poi come tronista. Aveva, infatti, provato a conquistare il cuore dell’allora tronista Ludovica Valli che, però, non lo scelse. Maria e tutta la famiglia di Uomini e Donne, colpiti dalla sua personalità, gli offrirono il trono che accettò salvo, poi, rendersi conto di non essere adatto a quel mondo.

Manuel Vallicella muore a soli 35 anni: mondo di Uomini e Donne sotto shock

“Si è spento Manuel Vallicella, ex tronista dal cuore d’oro. Aveva solo 35 anni! Una vita ancora davanti a se. Spero solo che sia tra le braccia della sua tanto amata Mamma. Non ho parole Rip”, ha scritto Amedeo Venza riportando la notizia della tragica scomparsa di Manuel sul proprio profilo Instagram.

Era il 2016 quando Manuel decise di lasciare il trono di Uomini e Donne non sentendosi a proprio agio con il mondo dello spettacolo. “Mi rendo conto che nonostante faccia delle esterne belle con le ragazze, quando torno a casa mi viene l’angoscia: è da quando ho iniziato il trono che non dormo la notte, sto male, non so se riesco ad andare avanti”, disse all’epoca Manuel ricevendo tutta la comprensione di Maria De Filippi.

Negli ultimi anni, Manuel ha vissuto il terribile dolore di perdere la mamma. “Il mio orgoglio”, scriveva il 27 marzo 2021 pubblicando una foto insieme all’amata mamma. La notizia della sua prematura scomparsa ha scioccato il mondo di Uomini e Donne.

“Sin dal trono si percepiva che c’era qualcosa di grande che lo turbava… Un sorriso bellissimo… Che tu possa trovare pace ora”, “Non è possibile… è assurdo. Lo seguivo a U&D e lo adoravo. Era un ragazzo dolcissimo”, “Dolce sorriso e anima buona. Che vita ingiusta a volte. Riposa in pace”, sono alcuni dei commenti sotto il post pubblicato da Amedeo Venza.