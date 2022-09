By

La prima volta del figlio Francesco sul palco: Gigi D’Alessio da pelle d’oca

Gigi D’Alessio è un cantautore, conduttore e produttore discografico. L’uomo, oltre a conquistare con la sua voce, è anche un rubacuori di bellissime donne.

Infatti, Gigi è stato sposato per ben 20 anni dal 1986 al 2006 con Carmela Barbato con cui ha avuto tre figli: Claudio, Ilaria e Luca.

Nel 2014, però, arriva il divorzio ufficiale.

Già nel 2006, però, il cantante trova la forza di aprire il suo cuore alla bellissima Anna Tatangelo. Dopo 11 anni di storia e un figlio di nome Andrea, i due si lasciano.

Passato un anno, la coppia ci riprova, ma il 3 marzo 2020 arriva il post su Instagram proprio del cantante che conferma la fine del loro amore.

Nonostante il dolore per la fine di questo amore intenso, D’Alessio ha trovato una nuova compagnia dall’inverno scorso. Si tratta di Denise Esposito, di 26 anni più piccola del cantante.

Ecco che arriva il quinto figlio per Gigi, il piccolo Francesco, che mostra contento durante il suo tour. Il momento è da pelle d’oca, ma vediamo insieme quanto è accaduto

Gigi D’Alessio si sta occupando del tour Figli di un Dio Minore che prevede diverse tappe in Svizzera, Germania e Belgio. Il cantante non è solo e in sua compagnia troviamo l’amico Nino D’Angelo.

Il cantautore è felice ed emozionato di questa grande opportunità, mentre la figlia Ilaria è in vacanza a Mykonos. Proprio per questo ci tiene a presentare qualcuno al suo folto pubblico. Chi? Ma il piccolo Francesco.

E’ la prima volta che il neonato ha la possibilità di salire sul palco insieme a suo padre e Gigi è emozionatissimo.

Tra una canzone e l’altra, il cantante recupera il piccolo Francesco da dietro le quinte e lo porta in braccio molto orgoglioso.

“Questa è la cosa importante che vi volevo dire: lui è Francesco. Per la prima volta sul palco” commenta emozionato Gigi.

Nino D’Angela dà un bacio al piccolino e svela il suo pensiero: secondo lui il bimbo è uguale identico a sua madre.

Denise Esposito guarda questa scena commossa e ripubblica sul suo profilo il video di questo momento emozionante.

Lei è riuscita a far battere nuovamente il cuore di Gigi e non era affatto facile, mentre spunta l’amaro sfogo di LDA. Il cantante ha vissuto una forte crisi dopo la fine dell’amore con Anna Tatangelo, ma come dice D’Alessi: “Denise mi ha regalato la felicità“.

