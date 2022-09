Signorini fa una gaffe dietro l’altra, dopo il promo arriva il gesto imperdonabile

Alfonso Signorini ha fatto una gaffe dietro e l’altra e dopo il promo, arriva il gesto imperdonabile al debutto del Grande Fratello Vip 7.

Alfonso Signorini sembra non farne una giusta nei confronti degli utenti della rete che questa volta non riescono proprio a perdonarlo. Il tutto è iniziato prima della partenza della settima stagione del GF Vip quando sul piccolo schermo degli italiani è stato trasmesso il promo del programma e non hanno potuto fare a meno di notare che tra i tanti ex vipponi proposti mancava quello della vincitrice della scorsa edizione: Jessica Selassié.

I fan della Princess non hanno apprezzato il mancato gesto del conduttore e speravano che potesse farsi perdonare durante il suo ritorno in tv, ma purtroppo non è avvenuto ciò che si aspettavano e la furia degli utenti della rete non si è fatta attendere.

Alfonso Signorini ha fatto infuriare gli utenti della rete che questa volta non hanno alcuna intenzione di metterci una pietra sopra.

GF Vip, la gaffe di Alfonso Signorini non passa inosservata: fan furiosi

Alfonso Signorini aveva commesso una gaffe dimenticandosi della vincitrice della passata edizione, invece in questa nuova c’è già chi ha messo gli occhi su Luca Salatino, ha ripetuto lo stesso errore anche durante il primo appuntamento dei tantissimi previsti durante il corso di questa intensa stagione televisiva. Che cosa è successo?

Il conduttore ha dimenticato di invitare Jessica Selassié al Grande Fratello Vip! Durante la scorsa edizione, durante la prima puntata, aveva fatto una breve ospitata speciale Tommaso Zorzi, mentre quest’anno lo stesso trattamento non è stato riservato alla Princess che non solo è sparita dal promo ma anche dalla circolazione.

Per lei, almeno per il momento, non c’è stato alcun invito nemmeno al GF Vip Party. Insomma, il suo nome è sparito dalla circolazione per quanto riguarda il reality show di canale 5 e questo non ha affatto piacere al popolo della rete che non ha alcuna intenzione di perdonare il conduttore per queste continue dimenticanze.

Alfonso Signorini si è dimenticato di Jessica Selassié, che dal momento della vittoria lo scorso anno sembrerebbe essere stata rimossa dallo show.