Test: scegli l’amore o la carriera? La risposta rivelerà chi sei veramente

Qual è la tua vera identità? Grazie a questo test potrai comprendere chi sei veramente: scegli l’amore o preferisci puntare sulla carriera?

Se dovessi scegliere tra l’amore e la carriera, cosa faresti? Quale sarebbe la tua decisione? Immagina di vivere una situazione del genere: sei innamoratissimo del tuo partner, non riusciresti a vivere senza questa persona e avete deciso di sposarvi. Questa persona lavora nell’azienda di famiglia, a due passi da casa vostra, tu hai l’opportunità di guadagnare tantissimi soldi ma dovrai volare dall’altra parte del mondo.

Cosa faresti? Andresti a vivere dall’altra parte del mondo o preferiresti un lavoro più umile accanto alle persone più care? Non è una decisione semplice ma dovrai prenderla, affidandoti al tuo istinto. Affinché il test sia valido è importante che tu non vada a sbirciare i due profili. Pensaci per qualche secondo e poi scorri il testo verso il basso, potresti scoprire alcuni dettagli del tuo carattere dei quali non eri ancora a conoscenza.

Ti ricordiamo che questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta di un semplice modo per intrattenere le nostre lettrici e i nostri lettori. Ecco i profili del test.

I profili del test

: molleresti tutto e tutti per andare a guadagnare una barca di soldi dall’altra parte del mondo? Questo vuol dire che sei una persona che ha ben chiaro qual è il suo principale obiettivo. Hai un carattere forte, sei indipendente e lasceresti il tuo partner pur sapendo di spezzargli il cuore. Ma anche per te potrebbero esserci dei momenti di sconforto, non hai il cuore di pietra. Il tuo motto è “chi mi ama, mi segua” e resterai coerente fino alla fine. Scegli l’amore: sei una persona romantica, rinunceresti alla tua carriera per amore, ma ne vale veramente la pena? Se sei sicuro di avere accanto la persona giusta, probabilmente hai preso la scelta giusta ma devi fare molta attenzione. A volte sei troppo ingenuo, ti fai manipolare e gli altri approfittano della tua bontà.

Il test è terminato, ti è piaciuto? Se così fosse, sappi che nei prossimi giorni ce ne saranno altri, sempre molto divertenti e stimolanti come questo. A presto.