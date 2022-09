Non perdere il test della parola dell’ordine, è una sfida che ti farà impazzire, ma vedrai che salirai di livello come solutore di rompicapi!

In questo rompicapo dovrai tenere sott’occhi la situazione, non perdere i dettagli, l’attenzione è tutto, può fare la differenza. Si tratta di un test che ha a che fare con una parola d’ordine, semplice a dirsi, meno a farsi. La possiamo considerare alla stregua di una password, ma scovarla non è così facile come sembra, anzi non lo è affatto! Non cadere nel tranello, alla fine dell’articolo troverai soluzione e spiegazione.

Da come si evince dal titolo e da come lo si nota dalla foto, abbiamo a che fare con delle guardie. Metti in moto la fantasia, perché dovrai immaginare lo scenario che ti stiamo per presentare. Da lì, potrai scovare la risposta esatta che cerchi.

Sei un agente segreto e sei stato incaricato di controllare un ambasciatore che sembra fare il doppio gioco, così lo segui. Questi fa un percorso molto tortuoso, contraddistinto dal fatto che ci sono ben 5 accessi, ai quali riesce ad entrare mediante la parola d’ordine.

Di volta in volta dovrai seguire il suo operato, e capire da solo la password da confermare.

L’ambasciatore è al primo accesso, e la guardia gli dice 12, e lui risponde con il numero sei. Riesce ad accedere, e tu fai lo come lui.

Stessa situazione nel passaggio successivo, solo che nel momento in cui gli viene chiesto di dire la password guardie ed ambasciatore rispondono rispettivamente, 10 e lui risponde con il numero cinque.

Per le terza volta si ripetono gli stessi fatti, ma con le guardie che dicono 6 e l’ambasciatore che risponde con il numero tre.

Ancora, si ripeta la scena e pronunciano i numeri 8 e quattro. Alla fine, c’è l’ultimo accesso, le guardie dicono 4, ma la risposta dell’ambasciatore non la senti. Che numero pronunci?

Hai detto due? Risposta sbagliata! Hai capito perché? Ti hanno beccato, puoi salvarti spiegando l’errore, altrimenti partita persa.

Soluzione test della parola d’ordine, impensabile!

Ebbene, ti stiamo dando la possibilità di rifletterci su ancora un po’, ma se non rispondi è chiaro che avrai perso. Nel frattempo ti suggeriamo il test delle uova è molto divertente, ma anche questo ti farà impazzire. Hai risolto l’inghippo di quello di oggi? Ecco la soluzione, apri bene le orecchie!

Come vedi qui le guardie fanno passare l’ambasciatore, e tu hai fallito la missione! Hai osservato con attenzione le mosse fatte dalla persona che stavi seguendo? Se hai pensato di rispondere mediante la divisione del primo numero affermato, hai sbagliato di grosso.

Rispondere con superficialità non è un ottimo modo per risolvere i rompicapo. Anche perché ti abbiamo caldamente consigliato di osservare i dettagli, che sono praticamente tutto!

In realtà, avresti dovuto rispondere indicando quante lettere hanno i numeri sopra dichiarati. Appunto, il numero dodici ne ha sei, ed era il primo accesso. Il secondo dieci con cinque lettere, il terzo sei con tre lettere, il quarto otto con quattro, ed infine il quinto che è quattro avresti dovuto rispondere con sette!

Ci vediamo alla prossima sfida, allenati nel frattempo con i nostri test.