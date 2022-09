Antonino Spinalbese ha da poco fatto il suo debutto al Grande Fratello Vip 7 e già rivela retroscena inediti sulla rottura con Belen Rodriguez.

Sconosciuto per alcuni, ma già noto nel mondo dello showbiz, Antonino Spinalbese è l’hair stylist più chiacchierato del momento. La relazione finita male con Belen Rodriguez è stata senza dubbio la prima ragione che l’ha portato ad essere così famoso in pochissimo tempo, ma è l’amore per Luna Marì a renderlo incrollabile. Come una roccia affronta il nuovo percorso al Grande Fratello Vip, e dopo mesi di silenzio si sbilancia.

Appunto, dal momento in cui la “relazione idilliaca” o meglio lo era solo in apparenza, con Belen Rodriguez, il neo gieffino aveva mantenuto un silenzio tombale. Il suo isolamento del mondo dello spettacolo e del gossip è stato così forte e palese che in molti si sono chiesti che fine avesse fatto.

Adesso Antonino Spinalbese è tornato ufficialmente in scena, e attraverso il reality vorrebbe farsi conoscere dal pubblico a casa. Dalle prime apparizioni ha destato molto interesse, ma dopo le ultime dichiarazioni lo sconcerto è stato maggiore.

Antonino Spinalbese fa dichiarazione choc al GF Vip 7

Come se non bastasse, la reazione di Belen nei confronti di Antonino al GF Vip 7 arriva subito, e con essa anche lo stupore dei fan. Il pubblico a casa non vede l’ora di ritrovarsi la conduttrice dentro la casa, ma probabilmente la Rodriguez si rifiuterà fino alla fine. Così, fin dalle battute d’inizio Antonino Spinalbese ha fornito informazioni inedite, ma questa è una bomba in diretta sotto gli occhi di tutti.

Dalla foto si vede un giovane padre di 27 anni felice di passare del tempo insieme alla propria figlia, Luna Marì. All’ingresso di Antonino l’ex compagna e madre della piccola è stata chiara, non vuole avere niente a che fare con lui, ma è ovvio che il gossip arriva inevitabilmente.

Si parlerà di Belen, soprattutto Spinalbese che sembrava muto come un pesce, si sbilancia e sgancia delle notizie sconosciute. In prima serata aveva tagliato corto, affermando in pochi istanti quello che il pubblico doveva sapere. Cioè che se si sono lasciati è successo perché erano due persone molto e troppo diverse, “appartenenti a due mondi separati.”

Ma non finisce qui. Dalla loro unione è nata la splendida bimba, e proprio per l’amore che prova nei suoi confronti confessa in un momento di intimità agli altri coinquilini che le ha davvero provate tutte. Queste le sue parole:

“Ero preparato al fatto che potesse finire e ho cercato di sfidare le leggi della natura e della gravità, soprattutto per mia figlia. Poi ho capito che sarei riuscito a essere un padre migliore anche da solo.”

Cosa sarà successo per farli scattare e separare per sempre? Di certo, il gieffino sembra manifestare un minimo di rammarico, perché in fondo a quell’amore ci credeva eccome dato che ha fatto di tutto.