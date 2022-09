Elenoire Ferruzzi non si trattiene fa una figuraccia in diretta: è show al GF Vip

Elenoire Ferruzzi non è riuscita a trattenersi e al Grande Fratello Vip si è lasciata andare ad una figuraccia durante il corso della diretta.

Elenoire Ferruzzi è senza dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa settima edizione del GF Vip che nonostante sia iniziato da soltanto pochi giorni non si fa altro che parlare soltanto di lei e come riesca a tenere ben alta l’attenzione su di sé e sul suo personaggio.

La concorrente di Alfonso Signorini nelle scorse ore però è inciampata in una clamorosa figuraccia in diretta mettendosi a commentare gli oggetti presenti nella casa più spiata d’Italia, fin quando i suoi compagni di viaggio non le hanno fatto notare che non tutti sono stati inseriti dalla produzione per una questione estetica ma che parecchi fanno parte degli sponsor.

Elenoire Ferruzzi ha fatto una figuraccia al GF Vip e il video in men che non si dica è subito diventato virale.

GF Vip: Elenoire Ferruzzi fa una clamorosa gaffe con lo sponsor

Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip, dove tra non molto potrebbe arrivare il primo abbandono, ha deciso di provare gli elettrodomestici che sono a disposizione sua e degli altri concorrenti provando la macchina per poter realizzare il gelato. La concorrente di Alfonso Signorini non è però rimasta soddisfatta del risultato e ha paragonato ciò che è venuto fuori a del vomito incolpando l’elettrodomestico per lo scarso risultato.

LA SUA FACCIA QUANDO SI È RICORDATA CHE STAVA PARANDO DI UNO SPONSOR DEL PROGRAMMA 😭 #GFVIP pic.twitter.com/XClpy9INIE — trashtvstellare (@tvstellare) September 20, 2022

I suoi compagni di viaggio sono rimasti senza parole e le hanno subito fatto notare che quell’elettrodomestico è stato donato dallo sponsor e non è stato messo lì soltanto per il loro comfort. La sua reazione alla scoperta della clamorosa gaffe commessa in diretta è subito diventata virale in quanto si è subito pentita di aver pronunciato quelle parole ma chissà che non sia stata proprio la sua sincerità a fare breccia nel cuore del pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Elenoire Ferruzzi è pronta a conquistare tutti con la sua spontaneità e non vede l’ora di condividere con il pubblico il suo difficile passato di cui non tutti sono a conoscenza ma che sicuramente aiuterà molte persone che si sono trovate nella sua stessa condizione.