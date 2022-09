By

La piccola Charlotte ha solo 7 anni, ma ha le idee chiarissime: è uguale alla nonna Elisabetta II! Conosciamo meglio la principessa attraverso l’ultimo gesto.

La Royal Family è al centro dell’attenzione, e mai come adesso Elisabetta II viene ricordata con tanto affetto dai piccoli di casa. Charlotte è la Principessa più tenera del momento, ma il suo sorrisetto è abbastanza furbo da dimostrare che può dare filo da torcere. Proprio per la notorietà raggiunta, nonostante non sia l’erede al Trono, molti affermano di vedere molto bene la secondogenita al comando. La ragione? L’ultimo gesto sotto gli occhi di tutti ha spopolato, e con esso ci sono delle curiosità che davvero pochi conoscono.

Come tutte le principesse Charlotte ama il rosa, ma è come la Regina Elisabetta II che viene identificata. Alla nonna era molto affezionata. Infatti, i genitori le hanno permesso insieme al fratello di partecipare al funerale, anche se avrebbero potuto evitare vista l’età.

Il terzogenito Luis è rimasto a casa con la tata. La bambinaia è di nazionalità spagnola, e proprio questo è un vantaggio per i piccoli Royal. La stessa Charlotte parla una seconda lingua oltre l’inglese, appunto lo spagnolo.

In ogni caso, entrambi si sono comportati in maniera impeccabile, ma inevitabilmente hanno versato qualche lacrima. Le foto hanno subito fatto il giro del web, commuovendo il mondo intero.

Così, dopo queste apparizioni ufficiali molti vorrebbero saperne di più sul suo conto, e la little Princess non ci mette molto a svelare qualche dettaglio. Il gesto è stato protagonista proprio nel giorno del funerale.

Charlotte e Elisabetta II sono uguali, ecco perché!

I membri della Royal Family con le loro particolarità sono ricercati ovunque dai fan, non solo dai loro sudditi. Di recente, molti interrogativi sono stati posti sul neo Sovrano Carlo III le cui ossessioni sono fonte di grande interesse e stupore, ma anche per i baby Royal c’è una certa curiosità. Charlotte entra a gamba tesa nel web, come la nonna Elisabetta II ha molto da dire.

Possiamo iniziare ad affermare che è una bambina solare e spontanea, ma che già in più occasioni, come quella che stiamo per indicare, ha saputo dimostrare grande maturità. Generalmente ha degli hobby tipici dei bimbi della sua età.

Ama ballare e cucinare, soprattutto va pazza per le olive e la pizza! Inoltre, sembra avere anche molto appetito quando cucina la pasta al formaggio, il suo piatto forte. Così, dietro queste comuni azioni, si nasconde una leader nata.

Come la Sovrana defunta, è il “capo famiglia”, e queste parole sono dette dalla stessa mamma, Kate Middleton che afferma così: “Charlotte sta crescendo molto velocemente. Lei è la più responsabile!”

Detto così, sembrerebbe soltanto la solita scena in cui una madre vanta i propri figli, ma il gesto sotto gli occhi di tutti le ha dato piena conferma. Ed è proprio durante il funerale della nonna che accade l’evento che porta la baby Royal ad essere uguale alla Regina: decisa, forte e dignitosa. Situazione di cui la Elisabetta II ne sarebbe andata fiera.

Al passaggio della bara Charlotte sussurra al fratello “Devi inchinarti!”, riprendendolo perché era rimasto fermo. Entrambi sono stati bravissimi nel affrontare un evento del genere, totalmente diverso dalla Festa dei 70 anni di Regno con il Giubileo di Platino.

Qui non avrebbero potuto ridere e scherzare, e insieme sono stati impeccabili.