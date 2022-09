I segni zodiacali che oggi non dovrebbero uscire di casa

By

Chi è nato sotto questi segni zodiacali dovrebbe restare a casa oggi. La sfortuna potrebbe accanirsi troppo nelle prossime ore: fai attenzione

A volte capitano delle giornate durante le quali succedono solo eventi negativi, va tutto storto e forse sarebbe meglio chiudersi in casa ed uscire direttamente il giorno dopo. Vai al centro commerciale e ti rigano lo sportello dell’auto, decidi di mettere le scarpe aperte e inizia a piovere, esci a maniche lunghe ed inizia a fare un caldo bestiale. Insomma, a volte viviamo delle giornate negative e vorremmo usare una macchina del tempo per spostarci in avanti di ventiquattro ore.

Oggi sarà una brutta giornata per tre segni zodiacali, i quali dovranno fare i conti con una serie infinita di sventure e problemi. Purtroppo la scaramanzia non basta, forse è meglio se resti a casa se sei nato sotto uno di questi tre segni zodiacali. Tra poco avrai la possibilità di scoprire il podio di questa classifica, scorri il testo verso l’alto e spera di non vedere il tuo segno nell’elenco.

I segni zodiacali più sfortunati oggi

Sagittario: al terzo posto in classifica troviamo il segno del Sagittario. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco sta vivendo un periodo di alti e bassi. A volte ci sono giornate perfette, mentre altre sono da dimenticare. Perché sta succedendo tutto questo? Forse è arrivato il momento di iniziare a condurre una vita più stabile, è vero che la fortuna è cieca ma aiuta anche gli audaci.

Bilancia: al secondo posto in classifica troviamo il segno della Bilancia. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono note per il proprio equilibrio ma oggi perderanno la pazienza dopo l’ennesima disavventura. La cosa più importante sarà restare lucidi, questa giornata finirà e domani ti sveglierai in un altro mondo. Nel senso che sarà un mondo migliore, cosa avevi capito?

Vergine: il primo posto in classifica va al segno della Vergine. Questo sfortunato primato va a questo segno perché oggi le stelle prevedono una giornata davvero disastrosa. Hai un colloquio di lavoro? Forse è meglio che tu lo rimandi. Hai intenzione di indossare un vestito nuovo? Mettilo domani, non si sa mai. Sarà una pessima giornata ma ad ottobre le cose andranno decisamente meglio.