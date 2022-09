Due di picche per Michelle Hunziker, la conduttrice non trova pace: è tutto da rifare

Michelle Hunziker sembrerebbe non trovare pace. La bella conduttrice ha ricevuto l’ennesimo due di picche: ora è tutto da rifare.

Michelle Hunziker ha passato davvero un’estate molto intensa. Dopo essersi lasciata alle spalle il matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice aveva iniziato una relazione con l’ex gieffino Giovanni Angiolini ma da qualche tempo a questa parte avrebbe scelto di dirsi addio in quanto lei avrebbe preferito concentrarsi sul suo ruolo di madre e forse anche di nonna, considerato che si mormora che Aurora Ramazzotti sia in dolce attesa.

La Hunziker sarebbe dovuta anche tornare a breve sul piccolo schermo degli italiani con la seconda edizione di Michelle Impossibile, il suo one woman show, ma purtroppo per lei è arrivata l’ennesima batosta e questa volta arrivata direttamente Mediaset che dopo una prima conferma sembrerebbe aver cambiato idea gelandola come mai prima d’ora.

Ennesima batosta per Michelle Hunziker: Mediaset la blocca così

Michelle Hunziker, che ha ricevuto la frecciata del noto giornalista, sarebbe dovuta tornare a breve sul piccolo schermo degli italiani con la seconda edizione di Michelle Impossibile, ma purtroppo da Mediaset avrebbe ricevuto una brutta batosta.

A rivelare il tutto è stato il giornalista Alberto Dandolo che attraverso le pagine del settimanale Oggi non solo ha annunciato lo slittamento del programma ma anche perché l’azienda avrebbe deciso di muoversi in questa determinata direzione cambiando idea durante il corso delle settimane.

“La conduttrice si è vista rimandare la messa in onda del suo spettacolo” rivela il giornalista sul nuovo numero del settimanale. “Il programma di prima serata previsto per questo autunno è slittato all’inizio del prossimo anno” ha poi continuato, ammettendo il freno che l’azienda di Pier Silvio Berlusconi ha deciso di mettere alla conduttrice svizzera. “La ragione? Problemi di budget“ ha scritto. “I costi sono troppo alti e vanno rivisti e ridimensionati” ha poi concluso rivelando la natura economica di questo momentaneo blocco.

Michelle Hunziker e Mediaset riusciranno a trovare un punto di comunicazione affinché la seconda stagione del programma possa finalmente venire alla luce? Per scoprirlo, come sempre, non ci resta che attendere durante il corso di queste settimane per ulteriori sviluppi.