Arriva la frecciatina dal giornalista: Michelle Hunziker torna con Lui

Michelle Hunziker è una bellissima conduttrice e showgirl. La donna ha conquistato e continua a guadagnare tantissimi consensi. Il fisico perfetto, il viso acqua e sapone, i capelli biondi e il suo incredibile sorriso l’hanno aiutata nell’avere grande successo.

La conduttrice ha fatto tanto parlare anche per le sue storia d’amore. La donna si è sposata nel 1998 con il cantante Eros Ramazzotti da cui ha avuto la sua primogenita Aurora.

Nel 2002 arriva la separazione, ma i due continuano ad avere un grande rapporto di stima.

Dopo quasi 10 anni, Michelle ritrova l’amore con l’imprenditore Tomaso Trussardi. La coppia ha ben due figli: Sole e Celeste.

Quest’anno, però, arriva la separazione dopo 11 anni di convivenza e 7 da sposini.

Poco dopo la fine di questa storia, proprio questa estate, la Hunziker si è frequentata per cinque mesi con l’ortopedico ed ex concorrente del GF 14, Giovanni Angiolini.

Secondo le ultime indiscrezioni, Michelle si è rimessa con un suo ex fidanzato. Un giornalista ha qualcosa da dire in merito alle sue scelte e lancia la frecciatina, ma scopriamo insieme cosa è accaduto

Michelle Hunziker torna con Lui: arriva la frecciatina dal giornalista

Michelle Hunziker non sembrerebbe più single. A quanto pare la conduttrice è riuscita a ritrovare l’amore con il suo ex marito, Tomaso Trussardi.

L’uomo ha trovato un nuovo amore, ma forse qualcosa non è andata nel verso giusto. A rivelare la notizia del loro riavvicinamento ci pensa la regina del gossip Deianira Marzano.

“L’hanno vista con i cagnolini, alcuni dicono che portava la fede, ma attenzione! Quello è un anello simile a questo che però è messo al contrario” scrive la donna sul suo profilo Instagram.

Seguono le foto e Michelle porta al guinzaglio Odino, il cane dell’imprenditore Trussardi. “Ritorno di fiamma?” si domanda Deianira, ma anche tutti i fan della conduttrice.

Un utente, letta l’ultima indiscrezione, leva ogni dubbio sul misterioso anello: “E’ il trilogy che portava sempre al posto della fede, se vai nelle foto di quando erano ancora sposati, è lo stesso anello“.

Qualcuno spera nel ritorno di fiamma tra Michelle e Tomaso e anche un giornalista si espone sulla vita privata della conduttrice.

Si tratta di Vittorio Feltri, amico da anni della famiglia Trussardi. L’uomo, ospite a Novella 2000, pensa “che la notizia sia fondata“.

Il giornalista, però, non vede di buon occhio un ex flirt di Michelle. Ecco che Vittorio lancia la frecciatina a Giovanni Angiolini, l’ultima fiamma della conduttrice.

“Non mi spiego come Michelle sia finita tra le braccia di un medico palestrato che ha frequentato la casa del Grande Fratello come Rocco Casalino” commenta al veleno Feltri e continua: “La signora deve essersi accorta di avere scambiato il fustino buono con quello sotto marca e non me ne voglia il dottore, senza dubbio in gamba, se azzardo questa esternazione”.

Non ci sono dubbi: il giornalista tifa per Tomaso, mentre spunta il gesto choc.

Michelle Hunziker torna veramente con lui? Per ora nessuno ha smentito o meno la grande notizia, ma le prove danno delle certezze. Ma Giovanni Angiolino risponderà alla frecciatina del giornalista Feltri? Solo il tempo ci risponderà