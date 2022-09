Il divo di Hollywood punta una giovanissima dopo l’addio alla fidanzata 25enne

Che bel mondo che è Hollywood. Sembra che tutti i sogni siano realizzabili quando cammini sulla Walk Of Fame.

Milioni di personaggi sono passati per questa zona e molti sono ancora famosi. Come il protagonista della nostra ultima indiscrezione. Si tratta di un divo pluripremiato e anche ambito da molte donne. Dopo la fine della storia con la ragazza 25enne (ed è già un grande suggerimento), comincia una nuova frequentazione con un’altra amatissima e giovanissima vippona.

Scopriamo insieme di chi si tratta

Il divo di Hollywood, Leonardo Di Caprio, dopo l’addio alla fidanzata 25enne, punta Gigi Hadid

Leonardo Di Caprio è un notissimo attore americano. Chi non ha sognato di indossare i panni di Rose quando l’attore la cingeva sulla prua del Titanic? (Magari non con lo stesso finale…).

A quanto pare Di Caprio è tornato single dopo 5 anni di storia con Camila Morrone. Proprio negli ultimi giorni, il web si diverte a ironizzare sull’attore dopo aver confessato la sua più grande ossessione. Il fatto divertente è che Leonardo conclude ogni sua frequentazione quando la sua compagnia festeggia i 25 anni.

Così è successo anche per Camila.

Sembra, però, che l’attore stia già puntando un’altra giovanissima. Si tratta della top model Gigi Hadid che, stranamente, ha 27 anni.

La ragazza ha avuto una storia lunga e tormentata con il cantante Zayn Malik da cui ha avuto anche un figlia di nome Khai.

Proprio a New York, Di Caprio e Gigi vengono ripresi in un momento molto intimo in un locale. I due sono molto vicini e sembra che ci sia qualcosa tra di loro.

A pubblicare le immagini, ci pensa il giornale Daily Mail. A quanto pare, il divo di Hollywood sta “facendo una corte spietata” alla modella.

Non arriva nessuna conferma o meno da parte di entrambi i vipponi e quindi il magazine ha dovuto pensare ad un piano B.

Ecco che il giornale intervista il padre di Gigi, Mohamed Hadid. L’uomo è un magnate immobiliare che però non sa nulla.

A quanto pare Mohamed ha conosciuto l’attore a St. Tropez: “Ho incontrato il signor Di Caprio quattro o cinque anni fa ed è un uomo molto simpatico, mi piaceva“.

Oltre a ciò, il padre della modella non sa molto altro. Ammette che i due sono amici da molto tempo, ma non sa se è nato un sentimento.

“Sono amici, si conoscono da tempo. Non ho parlato con mia figlia, non credo si stiano frequentando, credo siano solo buoni amici. Ma davvero non lo so” commenta a cuore aperto Mohammed.

Il magnate immobiliare conclude poi dicendo che lascia libertà alle sue figlie sui loro compagni.

Leonardo Di Caprio è proprio un rubacuori, ma avrà conquistato la giovanissima Gigi Hadid? Ancora nessuna conferma da parte del divo di Hollywood, solo alcuni scatti ad un festa. Neanche il padre della top model ci può aiutare quindi possiamo solo aspettare