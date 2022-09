Kate e William, la leggenda della Princess Waiting: fuori retroscena inediti!

La storia di Kate e William affascina i fan della Royal Family, ma pochi conoscono la Leggenda della Princess Waiting. Saltano fuori clamorosi retroscena!

Chi l’avrebbe mai detto che dietro i futuri eredi al trono del Regno Unito Kate e William ci fosse celata una Leggenda sconosciuta. La verità è che sono soliti a mostrarsi come una coppia affiatata e felice, ma dietro si nascondono degli aneddoti che stravolgono la percezione che da sempre si ha nei confronti del duo reale più amato di sempre. Scoprire la loro gioventù è davvero sconvolgente, specialmente per come si sono comportati.

Appunto, si conoscono a scuola, anche se in parte possiamo dire che “sono due persone di famiglia.” William e Kate sono imparentati, ma alla lontana. Sono cugini di dodicesimo grado e hanno poi finito per frequentare il collage insieme.

E’ proprio tra quelle mura che si sono conosciuti, e per chi non lo sapesse hanno vissuto una comunissima relazione, niente storie da favola. Anzi dietro l’apparenza gaia e tranquilla c’è in realtà un complesso rapporto fatto di tradimenti continui.

Ecco come hanno superato tutto, e cosa ha previsto la Leggenda della Princess Waiting.

Kate e William e i retroscena inediti: sudditi sotto choc!

Possiamo confermare che i due fratelli Reali non sono così diversi. Anche se Harry è noto per aver trasgredito spesso le regole come il segreto degli anni militari, non è poi del tutto diversa la storia di William. Sta con Kate praticamente da tantissimo tempo, ma all’inizio lui non era il “classico principe” che ci si aspetta, nonostante la leggenda della Princess Waiting, la notizia è sconvolgente.

Cosa avranno mai combinato? Appunto, vivendo una relazione in maniera comune, erano molto più inclini a lasciarsi andare. Non rispettando rigide etichette è stato difficile per entrambi non lasciarsi, anche perché lei non possedeva alcun titolo nonostante fosse di buona famiglia, e lui è un membro della Royal Family.

Così, cadendo più volte in tentazione ha tradito ripetute volte Kate, fino a quando nel 2007 non c’è stata la rottura ufficiale. Poi non ha potuto fare a meno di mettere la testa a posto, ha capito i suoi sentimenti, la amava davvero. Dalla prima volta che la vide ad una sfilata universitaria se ne innamorò, e da lì nonostante gli alti e bassi, sono arrivati fino ad oggi.

Secondo molti è proprio la Leggenda della Princess Waiting ad aver segnato l’avanzare di questi eventi. Si dice che Kate all’età di 16 anni avesse nella propria stanza del college il poster del principe, perché già follemente innamorata: il suo obiettivo era arrivare a lui!

Possiamo confermare che ci è riuscita a pieno voti. Ha il primato di essere la sposa reale più vecchia, perché si è sposata a 29 anni, ma che dire? Meglio tardi, che mai!