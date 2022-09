Nuovo amore per l’ex di Michelle Hunziker: le foto non lasciano dubbi

Le foto non lasciano dubbi: arriva il nuovo amore per l’ex di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è una nota conduttrice e modella. La donna è stata fidanzata per ben undici anni con il cantante Eros Ramazzotti da cui ha avuto la sua prima figlia Aurora.

Nonostante il divorzio, i due hanno ancora un ottimo rapporto e tanta stima l’uno per l’altra.

Nel 2011 spunta un nuovo amore per Michelle. Si tratta dell’imprenditore Tomaso Trussardi da cui ha avuto due figlie: Sole e Celeste. La coppia si sposa nel 2014, ma quest’anno arriva la separazione dopo undici anni di convivenza.

Quest’estate però la conduttrice non rimane da sola e comincia una frequentazione con l’ortopedico Giovanni Angiolini. Una passione durata poco che dopo cinque mesi finisce senza spiegazione.

Uno degli ex sopracitati ha trovato un nuovo amore dopo la Hunziker. Le foto danno tante risposte, ma scopriamo di chi si tratta

Nuovo amore per Tomaso Trussardi, ex marito di Michelle Hunziker: le foto non lasciano dubbi

Tomaso Trussardi, dopo la separazione con Michelle Hunziker avvenuta questo inverno, non ha nessuna intenzione di tornare con la conduttrice.

Dopo mesi di silenzio, l’imprenditore esce allo scoperto tramite delle foto esclusive che lo ritraggono in dolce compagnia.

E’ il settimanale Diva e Donna a pubblicare gli scatti dell’imprenditore su uno yacht a largo della Costiera Amalfitana.

L’uomo è disteso e parla compiaciuto con una donna non molto misteriosa. Si tratta di Ruzwana Bashir, una imprenditrice rinomata dell’Inghilterra di 39 anni, mentre Michelle dà lo scandalo assieme a Eros.

Lei è una donna molto interessante e viene considerata una delle giovani più influenti a livello mondiale. E’ la fondatrice della società di viaggi Peek che si trova a San Francisco. Inoltre, Ruzwana è considerata già da otto anni una delle personalità più creative di Fast Company.

Non si scambiano né baci e non c’è contatto tra i due, ma la loro complicità è palesata dai loro occhi sognanti. Sorrisi imbarazzati e molte parole fanno sperare in un nuovo amore per l’imprenditore.

E Michelle come sta? Da quanto rivelato dal settimanale Chi, la Hunziker ha voglia di ricostruirsi una famiglia. Da poco è uscita la notizia sulla gravidanza di Aurora Ramazzotti e la verità è uscita allo scoperto.

La conduttrice, dopo ave raccompagnato la figlia a comprare il test di gravidanza, ha molta voglia di ricominciare persino da pensare ad “un riavvicinamento per trovare punti di equilibrio insieme, ma per il momento per Tomaso non se ne parla”.

Trussardi, però, non sembrerebbe avere la stessa idea anche perché la fine della storia d’amore con Michelle l’ha fatto molto soffrire.

“La rottura è stata troppo brusca e dolorosa e forse il fidanzamento della sua ex con Angiolini non è stato ancora superato” si legge sul magazine Chi.

E’ di nuovo un batticuore per Tomaso Trussardi. L’ex fidanzato della Hunziker è contento e ha voglia di rimettersi in gioco in un nuovo amore tutto british