Curiosità: perché si usa l’espressione “fare la cresta”?

Sai perché si dice “fare la cresta”? E sai da dove deriva questo modo di dire? La sua origine è molto curiosa e interessante: i dettagli

La lingua italiana è piena di espressioni curiose e inspiegabili. Ti sei mai chiesto perché utilizzi un modo di dire che indica un significato completamente diverso rispetto a ciò che vorresti dire? Si tratta di espressioni idiomatiche, cioè locuzioni che appartengono alla nostra lingua ma che hanno un significato diverso e che richiedono spesso una traduzione logica e non letterale.

Ad esempio, hai mai sentito l’espressione “fare la cresta”? Sai cosa vuol dire? Il suo significato reale non ha nulla a che fare con un gallo ma è probabile che le sue origini possano riguardare questo volatile. È proprio ciò che vogliamo scoprire oggi: perché si usa il modo di dire “fare la cresta”? Da dove deriva? Scorri il testo verso il basso e otterrai tutte le risposte che stai cercando.

Fare la cresta: da dove viene questo modo di dire

Negli ultimi giorni abbiamo già visto che una frase può avere un significato diverso da ciò che stiamo realmente esprimendo. Si tratta di espressioni idiomatiche, spesso provenienti da usi e costumi del passato. Oggi parleremo del modo di dire “fare la cresta”, il quale indica un’attività da parte di qualcuno che, quando divide qualcosa, ne tiene una parte per sé.

Molto tempo fa i contadini aggiungevano un condimento chiamato “agresto” ai piatti che cucinavano. Si tratta di un ricavato dall’uva non ancora completamente matura. La preparazione di questo condimento, che di solito avveniva nel mese di settembre, era molto particolare. I contadini andavano nelle vigne per conto dei proprietari dei terreni ed il loro compito era quello di raccogliere soltanto l’uva poco matura.

Ma i lavoratori facevano anche altro. Oltre all’uva non ancora matura, i contadini raccoglievano anche quella buona e la portavano a casa, non consegnandola ai loro datori di lavoro. Per questo motivo, l’espressione “fare l’agresto” nel corso degli anni è diventata “fare la cresta” e non ha nulla a che fare con i galli. Ecco come facevano i contadini a portare a casa un po’ di uva gratuitamente, lo sapevi?