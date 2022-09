Ex gieffina scopre la pancia, gesto inedito: è arrivata la cicogna?

L’Ex gieffina protagonista della notiziona del giorno sta facendo impazzire il web! Il gesto non passa inosservato, anzi i fan iniziano già a gioire.

La verità è una sola: i beniamini del mondo della televisione sono un punto di riferimento fisso per i fan! Specialmente quando entrano in gioco anche i social media. L’ex gieffina è una figura abbastanza presente su Instagram, anche perché è proprio lì che sta continuando a lavorare per dei progetti importanti per la carriera. Il gesto, la parolina di troppo ed il sorrisino nascosto, sembrano non celare nulla.

Vi raccontiamo la news con un Alfonso Signorini scioccato e senza parole, il conduttore che mette in scena ogni anno uno spettacolo inedito per il reality più controverso di sempre. Le dinamiche sono innescate dai vipponi, ma senza dubbio c’è sempre il suo zampino.

Anche nella notizia del giorno, galeotto il suo Grande Fratello Vip, sta arrivando una notizia bomba che i fan aspettavano da molto tempo.

Ex Gieffina sconvolge tutti: ecco la notizia integrale

Che il mondo del Grande Fratello Vip sia sempre fonte di gossip e chiacchiere è evidente, ma alcuni personaggi diventano davvero indispensabili per il pubblico che si è affezionato a loro e alle storie portate avanti. Soprattutto quando è stato proprio il reality l’origine di tutto, ecco il fatto accaduto riportato per intero.

Stiamo per fare tre nomi bomba: Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Belen, cosa stanno combinando questi tre? Le sorelle amano passare del tempo libero insieme, perché molto legate e unite da sempre. Ciò che però fa attivare le “vibrisse dei gossippisti” è proprio il gesto di Cechu, soprannome della minore dei Rodriguez, e la stessa risposta di Belu.

Proprio su Belen è saltato fuori un litigio con una sua cara amica, rimanendo sempre al centro del gossip, ma nella notizia corrente è la sorella l’assoluta protagonista.

Da alcuni video delle Instagram stories dello sportivo saltano fuori dei frame in cui Cecilia si scopre la pancia per indicare quanto sia accaldata e “piena di cibo”. Allora a questa azione la sorella risponde facendo delle “allusioni” al suo forte appetito. I presenti rispondono con un sorrisino beffardo.

I fan fanno due più due, considerando che la coppia sta ormai insieme da quasi 5 anni, sono affiatati, si amano come il primo giorno, e da sempre hanno dichiarato di voler allargare la famiglia. Insomma, si fa presto a saltare a questa conclusione!

In attesa di ulteriori evoluzioni, restiamo aggiornanti per non perdere le prossime novità.