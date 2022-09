Si può ricominciare da zero e combattere per i propri sogni, l’ex vippone ne è la piena dimostrazione! Il nuovo traguardo raggiunto è una vittoria.

Ogni percorso di vita che si tratti di vip o nip è contraddistinto da innumerevoli difficoltà. A volte, ci si sente persi perché è difficile trovare la propria strada, ma una volta superata la salita, la soddisfazione è tanta. Per l’ex vippone è andata proprio così. Dopo aver sofferto ed essersi perso nel vero senso della parola, ha trovato un nuovo obiettivo e lo ha conquistato a pieni voti!

Si tratta di una vittoria senza precedenti, l’ex vippone si è rimboccato le maniche dopo aver toccato il fondo, e si è ripreso la sua vita. Senza dubbio il Grande Fratello è un’ottima palestra di vita, ed è stato lì misurandosi con gli altri ed in primis con sé stesso, se è riuscito a raggiungere questo obiettivo.

I fan lo acclamano, ha riscontrato un certo successo, ed oggi sarà ancora più meritato per il suo duro lavoro.

Ex vippone torna in auge, cambia la sua vita in meglio!

Non è l’unico ex gieffino a raggiungere un obiettivo così importante oppure a stravolgere la sua vita. Ci sono tanti altri casi, ad esempio alcuni hanno persino fatto affermazioni di un certo peso legate al reality. Insomma, al Grande Fratello tutto è possibile, anche la rinascita personale! Come fan non si può che augurare al meglio all’ex vippone, perché se lo è meritato.

Stiamo parlando dell’imitatore per eccellenza dello scorso altro, un vero attore, Davide Silvestri! Ha partecipato al Grande Fratello Vip 6, appunto nella scorsa edizione. Come vippone si è distinto per le sue doti attoriali e recitative dato che durante la messa in onda e nei momenti tra coinquilini si dilettava in imitazioni e scenette divertenti.

Inizia a recitare da giovanissimo, Vivere è la soap che lo ha reso famoso, senza dimenticare altri progetti come Vita Smeralda di Jerry Calà, Scrivilo sui muri nel 2008, e così via. Ma arrivato a 41 anni non aveva più ricevuto alcun progetto e da famoso è diventato nessuno per il mondo dello showbiz.

Ha ricominciato da zero grazie al lavoro da operaio, e rimboccandosi le maniche ha ottenuto un nuovo lavoro. Dopo il GF Vip 6 lo rivedremo al cinema, reciterà nel set di Sergio Rubini, il regista lo ha tanto voluto!